برنامه‌های «تهران ۲۰» با تحلیل وضعیت مدارس آذربایجان و فرانسه، «پرسشگر» با بررسی وضعیت تربیت اوان کودکی و «کشیک سلامت» با بررسی راهکار‌های افزایش تاب‌آوری نظام سلامت، از شبکه‌های تهران، آموزش و سلامت پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، راهکار‌های تقویت مدارس دولتی در ایران، محدودیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان و اعتراضات دانش‌آموزان در فرانسه، موضوع گفت‌وگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است.

«مرتضی نظری»، پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت، در این برنامه به بررسی سیاست‌گذاری آموزشی برای دانش‌آموزان نسل جدید و راهکار‌های تقویت مدارس دولتی در ایران می‌پردازد.

همچنین «محمدباقر بهرامی»، سفیر پیشین ایران در جمهوری آذربایجان و تحلیلگر مسائل راهبردی، به بررسی محدودیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان و اعتراضات دانش‌آموزان در فرانسه خواهد پرداخت.

برنامه «تهران ۲۰» به تهیه‌کنندگی «مجتبی احمدی» و «محمد علیبازی» کاری از گروه تهران و شهروندی است که روز‌های شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۲۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

برنامه زنده «پرسشگر» امشب با موضوع بررسی وضعیت تربیت اوان کودکی از شبکه آموزش پخش می شود.

دکتر سیداحمدرضا محمدیان، کارشناس آموزشی و فرهنگی، دکتر خدیجه وفادار، کارشناس تعلیم و تربیت و طیبه میری، پژوهشگر حوزه تربیت کودک، مهمانان این برنامه درباره وضعیت تربیت اوان کودکی گفت‌و‌گو می‌پردازند.

برنامه «پرسشگر» به تهیه‌کنندگی علی بهاری اصل و با اجرای ناصر خیرخواه، شنبه‌ها ساعت ۲۲ پخش می‌شود.

برنامه زنده «کشیک سلامت» امشب با حضور دکتر داوود شمسی، مدیرکل پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت، به بررسی راهکار‌های افزایش تاب‌آوری نظام سلامت با تأکید بر نیروی انسانی می‌پردازد.

این برنامه این هفته به موضوع افزایش تاب‌آوری نظام سلامت و نقش نیروی انسانی در تقویت پایداری و آمادگی این نظام اختصاص دارد.

در این برنامه، دکتر داوود شمسی، مدیرکل پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت، درباره ابعاد مختلف این موضوع گفت‌و‌گو خواهد کرد.

«کشیک سلامت» با اجرای مصطفی مصطفوی، امشب ساعت ۲۰ زنده از شبکه سلامت پخش می‌شود.