برخورد و از کنترل خارج شدن یک دستگاه خودروی حامل میلگرد در بلوار طالقانی شمالی کرج، به وقوع انفجار و آتش‌سوزی در محل حادثه منجر شد.

تصادف خودروی حامل میلگرد در کرج به انفجار و آتش‌سوزی منجر شد

تصادف خودروی حامل میلگرد در کرج به انفجار و آتش‌سوزی منجر شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج با اعلام این خبر گفت: این حادثه لحظاتی پیش در بلوار طالقانی شمالی رخ داد و در پی آن، انفجاری شدید در محل اتفاق افتاد.

وی افزود: بر اثر این حادثه، سوخت خودرو در محل جاری شده و حریق نیز به وقوع پیوسته است؛ موضوعی که ضرورت حضور و اقدام سریع نیروهای امدادی و آتش‌نشانی برای کنترل شرایط را دوچندان می‌کند.

بر اساس اطلاعات اولیه اعلام‌شده، علت اولیه وقوع حادثه، از کنترل خارج شدن خودرو و تصادف عنوان شده است؛ با این حال، جزئیات دقیق چگونگی وقوع انفجار، میزان خسارت‌های احتمالی و وضعیت مصدومان احتمالی هنوز مشخص نیست.

بلوار طالقانی شمالی از محورهای شهری کرج است و وقوع چنین حوادثی می‌تواند بر روند تردد خودروها در محدوده حادثه تأثیر بگذارد. ازاین‌رو، رانندگان باید ضمن رعایت احتیاط، از توقف در محدوده حادثه و نزدیک شدن به محل آتش‌سوزی خودداری کنند تا مسیر برای فعالیت نیروهای امدادی باز بماند.