مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: متروباس‌های برقی سه‌کابین با ظرفیت حدود ۳۰۰ مسافر، برای افزایش ظرفیت جابه‌جایی و کاهش آلودگی هوا در مسیرهای پرتردد پایتخت به کار گرفته می‌شوند و نیازی به تغییر میادین تهران نیست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مهدی علیزاده در واکنش به ادعاهای مطرح‌شده درباره ضرورت تغییر میادین پایتخت برای تردد اتوبوس‌های ۲۶ متری گفت: هیچ تغییری در میادین تهران ایجاد نخواهد شد و نیازی به چنین کاری نیست.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به ورود نخستین محموله متروباس‌های برقی ۲۶ متری به کشور، گفت: این اتوبوس‌ها با هدف افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی تأمین شده‌اند و قرار است در مسیرهای پرتردد پایتخت به کار گرفته شوند.

وی افزود: متروباس‌های ۲۶ متری با طراحی سه‌کابین، ظرفیت جابه‌جایی حدود ۳۰۰ مسافر در هر سفر را دارند و می‌توانند تعداد بیشتری از شهروندان را با یک وسیله نقلیه جابه‌جا کنند. این ظرفیت بالا، امکان پاسخ‌گویی بهتر به تقاضای سفر در خطوط پرتردد، کاهش تراکم مسافران و افزایش بهره‌وری ناوگان را فراهم می‌کند.

علیزاده با اشاره به مزایای برقی بودن این اتوبوس‌ها تصریح کرد: استفاده از انرژی پاک در محل تردد، به کاهش آلایندگی هوا و آلودگی صوتی کمک می‌کند و در کنار توسعه حمل‌ونقل عمومی، می‌تواند زمینه کاهش وابستگی شهروندان به خودروهای شخصی و بهبود شرایط ترافیکی را فراهم سازد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران پیش‌تر نیز از ورود نخستین محموله متروباس‌های ۲۶ متری به کشور و انتقال محموله‌های بعدی خبر داده بود. این اتوبوس‌ها در کنار اتوبوس‌های دوکابین ۱۸ متری، بخشی از برنامه توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران هستند؛ برنامه‌ای که افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافر و ارائه خدمات بهتر به شهروندان را دنبال می‌کند.

وی تأکید کرد: ورود این ناوگان جدید با هدف تقویت خدمات حمل‌ونقل عمومی انجام می‌شود و برخلاف ادعاهای مطرح‌شده، برای بهره‌گیری از متروباس‌های ۲۶ متری، هیچ تغییری در میادین تهران لازم نیست.