

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، مجتبی یوسفی افزود: شرکت کرمان موتور با ایجاد یک شرکت واسطه برای واردات قطعه از چین، قطعه ای مانند ای سی یو (ECU) را که حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ دلار قیمت دارد با قیمتی بیش از ۶۵۰ دلار فاکتور کرده است.

وی گفت: بیش اظهاری برخی از شرکت های خودروساز باعث شده تا در سال های اخیر، ارز زیادی به این صنعت اختصاص یابد، انتظار داریم دستگاه قضایی به موضوع ارزخوری این شرکت ها ورود کند.

یوسفی افزود: اگر طی این سالها بجای تخصیص این حجم از ارز برای مونتاژ خودرو، اقدام به واردات خودروهای آماده می کردیم، اکنون بازار خودرو شرایط کیفی و قیمتی بسیار بهتری داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: هم اکنون خودروهای بی کیفیت چینی، چند برابر قیمت واقعی به مردم فروخته می شوند، از طرفی چندین برابر ارزش واقعی، به آنها ارز اختصاص یافته است.