مدرسه شش‌کلاسه به نام تنها شهید روستای درزیکلا شهید حسن عابدزاده، با همت خیران نیک اندیش روستای درزیکلا دابودشت به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،در راستای تحقق عدالت آموزشی و با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی، مدرسه‌ی شش‌کلاسه روستای درزیکلا بخش دابودشت که با همت خیران نیک‌اندیش و مشارکت مردم ساخته شده، امروز به بهره‌برداری رسید. این طرح که با نام تنها شهید این روستا شهید حسن عابدزاده نام‌گذاری شده، نمونه‌ای موفق از سرعت عمل و همبستگی اجتماعی در مازندران است.

ساخت این مدرسه با مساحت ۹۰۰ مترمربع عرصه و ۴۰۰ مترمربع زیربنا و با هزینه ۱۶ میلیارد تومان، در سالروز شهادت حضرت زهرا (س) آغاز شد و تنها در مدت ۶ ماه به پایان رسید. این موفقیت حاصل همکاری تنگاتنگ خیران نیک‌اندیش، محمد کریمی اهل تهران، حاج اسماعیل اخترشناس خیر روستای درزیکلا و مشارکت بی‌دریغ سایر خیران و اهالی منطقه است.

فریدون کلبادی‌نژاد، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، در آیین افتتاح این مدرسه با قدردانی از مشارکت خیران، اظهار داشت: ساخت این مدرسه، نماد واقعی مردمی‌سازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی برای رفع نیاز‌های آموزشی است. خیران با حضور در پروژه‌های مدرسه‌سازی و مدرسه‌یاری، نقشی حیاتی در گسترش عدالت آموزشی ایفا می‌کنند.

وی افزود که هدف اصلی سازمان آموزش و پرورش، تقویت این مشارکت‌ها و فراهم کردن بستری مناسب برای حضور فعال مردم در پشتیبانی از مدارس است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران همچنین از برنامه‌های کلان استان خبر داد و گفت: در راستای طرح توسعه عدالت آموزشی، هدف‌گذاری ما ساخت ۱۱۰ مدرسه بوده که تاکنون بیش از ۸۰ درصد آنها تحویل مردم شده است و مابقی نیز تا پایان سال ۱۴۰۵ تکمیل خواهند شد

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در گام دوم این طرح، با افزایش مشارکت خیران، تعداد طرح ها از ۱۱۰ به ۱۴۰ مدرسه افزایش یافته و شمار کلاس‌های درس از ۷۰۰ کلاس به بیش از ۱۰۰۰ کلاس خواهد رسید.