به گزارش خبرگزاری صدا و سیما T عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با شبکه خبر ضمن تشریح آخرین تحولات و برنامه‌های کاری مجلس، به تبیین محور‌های دیدار رئیس مجلس شورای اسلامی با رهبر معظم انقلاب پرداخت.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این دیدار گفت: «بررسی آخرین تحولات جنگ نظامی، اقتصادی و شناختی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی، تقویت مؤلفه‌های قدرت کشور، نقش مؤثر نمایندگان در حفظ و تحکیم انسجام اجتماعی و وحدت ملی، استمرار حضور آگاهانه ملت در تجمعات میدانی و اهتمام مشترک دولت و مجلس به گره‌گشایی اقتصادی، از مهم‌ترین محور‌های این دیدار بود.»

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با گلایه از برخی فضاسازی‌ها پیرامون تعطیلی پارلمان در شرایط خاص کشور تصریح کرد: «اینکه در جامعه مطرح شد مجلس تعطیل است، اجحاف در حق مجلس است. مجلس خانه ملت، مظهر امید و انتظار مردم و تجلی جمهوریت نظام است و خدمتگزاران مردم در این نهاد، در هیچ شرایطی از خدمت دریغ نکرده‌اند.»

وی افزود: «پس از ورود کشور به وضعیت جنگی، پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های امنیتی ابلاغ شد و اصل بر رعایت “پراکندگی” قرار گرفت. با وجود اینکه تکالیف مشخصی در خصوص ترکیب و تعداد جلسات به ما ابلاغ شده بود، مجلس بسیار فراتر از آن عمل کرد و دستورکار‌های خود را برای پیگیری مشکلات معیشتی و حفظ قدرت خرید مردم استمرار بخشید.»



گودرزی با تأکید بر اینکه تصمیم‌گیری‌ها باید متناسب با شرایط روز کشور اتخاذ شود، خاطرنشان کرد: «برخی انتظار دارند نمایندگان مانند گذشته در صحن قدیمی و به‌صورت متراکم جمع شوند؛ در حالی که شرایط عوض شده و حکم هم تغییر کرده است. حضور ۲۹۰ نماینده در یک مکان واحد، خطای راهبردی بزرگی است که نباید مرتکب آن شویم، چرا که دشمن به دنبال چنین فرصت‌هایی است.»

وی با یادآوری رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم «تعمیق و تسریع قانون‌گذاری و نظارت با کار و ابتکار مضاعف» گفت: «مجلس با اصلاح آیین‌نامه، ظرفیت‌های جدیدی را ایجاد کرد تا هم‌زمان با رعایت الزامات امنیتی، کارکرد خود را حفظ کند.»



سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در خصوص نحوه برگزاری جلسات آتی پارلمان اظهار داشت: «بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، موظفیم ماهانه ۴ جلسه در صحن علنی داشته باشیم. بر همین اساس، از این پس جلسات مجلس به شکل ترکیبی و وبیناری برگزار خواهد شد.»

وی افزود: «برای حفظ نمادین و بصری ارتباط مردم با صحن اصلی، تعدادی از نمایندگان به نمایندگی از کمیسیون‌ها در محل دائمی صحن حضور می‌یابند و سایر نمایندگان از طریق وبینار و به صورت مجازی در جلسات شرکت کرده و نظرات خود را اعمال می‌کنند.»

گودرزی با تأکید بر اینکه کارکرد مجلس باید بیش از پیش کمیسیون‌محور باشد، خاطرنشان کرد: «امروز بیش از قانون‌گذاری جدید، به تقویت ابعاد نظارتی مجلس بر امور کشور و گره‌گشایی از مشکلات مردم نیاز داریم که این موضوع با قوت در کمیسیون‌های تخصصی دنبال می‌شود.»

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به شکست دشمن در جنگ تمام‌عیار ترکیبی، از نهایی شدن طرح مدیریت تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی خبر داد و تأکید کرد: در شرایط جنگی که دشمن تمامی اصول حقوق بین‌الملل را زیر پا گذاشته، مجلس به دنبال حقوق سازی جدید و تعریف باید‌ها و نباید‌های تازه است.

گودرزی در ادامه با اشاره به تمرکز دشمن بر «جنگ اقتصادی» و «تروریسم اقتصادی» علیه ملت ایران، به تحلیل آخرین وضعیت کشور در مواجهه با توطئه‌های غربی - صهیونیستی پرداخت.

وی با اشاره به اعترافات صریح کشور‌های غربی و ناتو به حمایت‌های گسترده نظامی از رژیم صهیونیستی و شکست‌شان در برابر جمهوری اسلامی ایران گفت: «آفتاب آمد دلیل آفتاب؛ اینکه امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی محکم روی پای خود ایستاده، نشان‌دهنده روایت فتح، پیروزی و عظمت این ملت است. دشمن پس از شکست عمیق در میدان نظامی، کید خود را بر دو نقطه متمرکز کرده است که رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر آن تأکید دارند: نخست؛ تاب‌آوری مردم و دوم؛ ایجاد اختلال و خطا در محاسبات مسئولان کشور.»

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به تلاش اندیشکده‌های غربی برای تخمین جایگاه ایران در میان قدرت‌های برتر جهانی تصریح کرد: «امروز با زیرکی متوجه شده‌اند که ایران وارد سطح ابرقدرتی شده است، اما به فرموده رهبر معظم انقلاب، ما قدرت چهارم نیستیم؛ بلکه قدرت اول هستیم، چرا که ظرفیت‌ها و نقاط قوتی داریم که در هیچ جای دنیا وجود ندارد.»

گودرزی با اشاره به اوضاع بازار انرژی و قیمت نفت (نفت ۱۱۷ دلاری) تأکید کرد: «امروز تنگه هرمز گلوی آنها را فشار داده است. در حالی که قدرت‌های پوشالی دنیا برای اعمال تحریم باید از سازمان‌های بین‌الملل مجوز بگیرند، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به قدرت خود، استقلال خود را به رخ کشیده است.»

وی برای نخستین بار از تدوین و نهایی شدن یک طرح راهبردی در پارلمان خبر داد و گفت: «مردم عزیز ما در جریان باشند که طرح مدیریت تنگه هرمز در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهایی شده و به‌زودی در دستور کار صحن علنی قرار می‌گیرد.»

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس افزود: «ما به دنبال حقوق‌سازی جدید در عرصه بین‌الملل هستیم. از آنجا که دشمن در شرایط جنگی تمامی اصول و مناسبات حقوق بین‌الملل را زیر پا گذاشته است، ما نیز باید باید‌ها و نباید‌های جدیدی تعریف کنیم. این طرح کاملاً در راستای سیاست‌های بخش‌های نظامی و سیاسی کشور بوده و یک فرصت بزرگ برای اعمال اقتدار ایران اسلامی به شمار می‌رود.»