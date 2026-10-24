پنج چهره ماندگار نظام برنامه و بودجه ایران همزمان با همایش «سازمان برنامه و بودجه و تحولات نوآورانه»، بزرگداشت روز آمار و برنامه‌ریزی و آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به روش ثبتی‌مبنا با حضور رئیس‌جمهور پزشکیان، تقدیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور؛ در همایش «سازمان برنامه و بودجه و تحولات نوآورانه»، بزرگداشت روز آمار و برنامه‌ریزی و آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ به روش ثبتی‌مبنا با حضور رئیس‌جمهور پزشکیان که امروز - شنبه دوم آبان‌ماه ۱۴۰۵ - برگزار شد، رئیس‌جمهور از پنج چهره ماندگار برنامه و بودجه کشور تجلیل کرد.

این پنج چهره شامل ۱. دکتر «بایزید مردوخی» به‌عنوان چهره ماندگار نظام برنامه‌ریزی ایران (اقتصاددان، صاحب‌نظر برجسته توسعه و آینده‌نگری؛ نخستین دبیر هیئت امنای حساب ذخیره ارزی؛ بیش از چهار دهه خدمت در نظام برنامه‌ریزی کشور؛ تالیف آثار ارزشمند از جمله کتاب «روش‌شناسی آینده‌نگری»)، ۲. دکتر «محمد کردبچه» به‌عنوان چهره ماندگار نظام بودجه‌ریزی ایران (صاحب‌نظر برجسته نظام بودجه‌ریزی کشور؛ بیش از چهار دهه فعالیت برای اعتلای دانش و اصلاح نظام بودجه‌ریزی ایران؛ تلاش در توسعه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و تألیف آثار ارزشمند از جمله «سیر تحولات برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در ایران و جهان»)؛ ۳. دکتر «فریده دیبایی» به‌عنوان چهره ماندگار نظام آماری ایران (پژوهشگر باسابقه آمار‌های اقتصادی؛ تهیه کننده جداول داده - ستاده (Input-Output) و حساب‌های تفصیلی (اقلامی)؛ ترجمه آثار تخصصی حسابداری محیط زیستی - اقتصادی چارچوب محور)؛ ۴. زنده‌یاد دکتر «حسین عظیمی آرانی»، اندیشمند و نظریه‌پرداز برجسته توسعه ایران (دانش‌آموخته دکترای اقتصاد دانشگاه آکسفورد؛ رئیس اسبق موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی؛ تالیف آثار ماندگار از جمله «مدار‌های توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران») و ۵. زنده‌یاد دکتر «عادل آذر»، اندیشمند برجسته نظام آمار و برنامه‌ریزی ایران (دانش‌آموخته دکترای مدیریت دانشگاه تهران؛ چهره اثرگذار در پیوند دانش آماری و مدیریت اجرایی کشور؛ رئیس اسبق مرکز آمار ایران، دیوان محاسبات کشور و موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی) بودند.