به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.در پی مصدومیت یک دانش‌آموز در منطقه دهبکری شهرستان بم توسط معلم، دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان بم به موضوع ورود کرده و پرونده قضایی تشکیل شده است.

همچنین مدیر آموزش و پرورش شهرستان بم از اعزام تیم‌های حراست و بازرسی به مدرسه محل حادثه و تعلیق معلم از حضور در کلاس درس تا طی مراحل قانونی خبر داده و تأکید کرده است که با هرگونه تخلف احتمالی در زمینه نقض کرامت انسانی دانش‌آموزان، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

حمید حسنی‌نیا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم نیز از تشکیل پرونده قضایی درباره مصدومیت دانش‌آموز دهبکری خبر داد وگفت: در پی انتشار گزارش این حادثه، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته و ابعاد آن با هدف صیانت از حقوق دانش‌آموز و بررسی مسئولیت‌های قانونی افراد مرتبط در حال پیگیری است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ سلامت جسمی و روانی دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: هرگونه رفتار مغایر با کرامت انسانی و ضوابط قانونی، در صورت احراز، باید از مسیر قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.