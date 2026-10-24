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دادستان بم گفت:تنبیه بدنی دانشآموز منتسب به معلم در دهبکری بم پرونده قضایی تشکیل شده وبه زودی نتیجه اعلام میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.در پی مصدومیت یک دانشآموز در منطقه دهبکری شهرستان بم توسط معلم، دادستانی عمومی و انقلاب شهرستان بم به موضوع ورود کرده و پرونده قضایی تشکیل شده است.
همچنین مدیر آموزش و پرورش شهرستان بم از اعزام تیمهای حراست و بازرسی به مدرسه محل حادثه و تعلیق معلم از حضور در کلاس درس تا طی مراحل قانونی خبر داده و تأکید کرده است که با هرگونه تخلف احتمالی در زمینه نقض کرامت انسانی دانشآموزان، مطابق قانون برخورد خواهد شد.
حمید حسنینیا، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بم نیز از تشکیل پرونده قضایی درباره مصدومیت دانشآموز دهبکری خبر داد وگفت: در پی انتشار گزارش این حادثه، موضوع در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته و ابعاد آن با هدف صیانت از حقوق دانشآموز و بررسی مسئولیتهای قانونی افراد مرتبط در حال پیگیری است.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ سلامت جسمی و روانی دانشآموزان خاطرنشان کرد: هرگونه رفتار مغایر با کرامت انسانی و ضوابط قانونی، در صورت احراز، باید از مسیر قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد.