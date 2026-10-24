به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات آزاد شمشیربازی جوانان دختر در اسلحه فلوره گرامیداشت هفته تربیت بدنی با حضور ۴۶ شرکت‌کننده از هشت استان کشور برگزار شد و با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

در پایان این رقابت‌ها، آتریا آریامنش از تهران عنوان قهرمانی را کسب کرد، آلاله مرادی از آذربایجان غربی در جایگاه دوم ایستاد و مژده افخمی از یزد و فاطمه زهرا رفیعی مقصودبیکی از اصفهان به‌طور مشترک مقام سوم را به دست آوردند.

این مسابقات با هدف ایجاد فرصت رقابت برای شمشیربازان جوان کشور در اسلحه فلوره و شناسایی استعداد‌ها برگزار شد.