اجلاس تخصصی نیرو‌های مسلح استان قزوین با موضوع «نماز و نقش آن در تقویت انسجام و مسئولیت‌پذیری»، با حضور سخنگوی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در آستان مقدس امامزاده آقا سیدعلی موسوی شارینی اسفرورین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سردار رستمعلی رفیعی آتانی، فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان در این اجلاس، با تأکید بر جایگاه فراتر از عبادی نماز، اظهار داشت: اقامه نماز باید زمینه‌ساز تقویت همدلی، مسئولیت‌پذیری و انسجام در میان نیرو‌های مسلح باشد.

او با اشاره به نقش سپاه در فعالیت‌های اجتماعی و محرومیت‌زدایی افزود: خدمت به مردم و رسیدگی به مناطق محروم، از جلوه‌های اصلی مسئولیت‌پذیری و روابط انسانی است که باید در کنار ترویج فرهنگ نماز، مورد توجه قرار گیرد تا آثار معنوی آن در عرصه‌های مختلف خدمت به مردم نمود پیدا کند.

نقش راهبردی نماز در مقابله با تهدیدات تمدنی

سردار محبی، سخنگوی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در سخنان خود با تبیین ابعاد راهبردی نماز، بر اهمیت حفظ هویت ملی و دینی تأکید کرد.

او اظهار داشت: در حالی که دشمنان در پی تضعیف تمدن و هویت ایرانی-اسلامی هستند، نماز به عنوان ابزاری برای تقویت قدرت درونی، ایستادگی و مقابله با تهدید‌ها عمل می‌کند.

سردار محبی با اشاره به کارکرد‌های تربیتی نماز افزود: نماز تنها یک تکلیف فردی نیست، بلکه با تقویت روحیه مقاومت، مدیریت صحیح و مسئولیت‌پذیری، انسان را برای تحمل بار سنگین وظایف اجتماعی و حکومتی آماده می‌کند. نماز باعث می‌شود فرد در برابر ناملایمات صبور و در برخورد با نعمت‌ها، از انحصارطلبی دوری کند.

نماز؛ محور انسجام و هویت دینی

سخنگوی کل سپاه در ادامه با اشاره به جایگاه نماز در تاریخ اسلام و ضرورت توجه به معنویت، تأکید کرد که نماز می‌تواند انسان را به فردی ایثارگر و فداکار تبدیل کند و پیوند میان خلق و خال را در بالاترین سطح برقرار سازد.

او در پایان، بر ضرورت ترویج فرهنگ نماز در تمامی سطوح نیرو‌های مسلح جهت تقویت انسجام و آمادگی برای انجام مسئولیت‌ها تأکید کرد.