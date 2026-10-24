به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌غربی از آغاز اجرای نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در استان خبر داد و گفت: این طرح با بهره‌گیری از روش نوین «ثبتی‌مبنا» و ترکیبی از اطلاعات سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی، خوداظهاری اینترنتی و عملیات میدانی، با هدف افزایش دقت آمار‌های رسمی و بهبود فرآیند برنامه‌ریزی و توسعه استان اجرا می‌شود.

رضا علینژاد، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌غربی، با اشاره به آغاز نهمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن کشور در استان اظهار کرد: این سرشماری پس از گذشت ۱۰ سال از آخرین دوره، با رویکردی جدید و با تکیه بر اطلاعات ثبتی دستگاه‌های اجرایی، خوداظهاری اینترنتی خانوار‌ها و عملیات میدانی مأموران آمارگیر اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه روش جدید سرشماری با هدف کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از موازی‌کاری و ارتقای کیفیت داده‌های آماری طراحی شده است، افزود: در این شیوه، بخش قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز از سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی دریافت می‌شود و مراجعه میدانی تنها برای خانوار‌هایی صورت می‌گیرد که اطلاعات آنها در سامانه‌های ثبتی وجود ندارد، ناقص است یا به راستی‌آزمایی نیاز دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌غربی با اشاره به آغاز عملیات میدانی سرشماری از دوم آبان‌ماه گفت: این مرحله تا پایان آبان‌ماه در شهرستان‌های استان ادامه خواهد داشت و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، اطلاعات حدود ۵۵ هزار خانوار در بخش میدانی جمع‌آوری می‌شود.

علینژاد ادامه داد: برای اجرای این طرح در سطح استان، ۲ هزار و ۸۲۷ حوزه شهری و روستایی پیش‌بینی شده است که از این تعداد، ۸۹۸ حوزه به شهرستان ارومیه اختصاص دارد. همچنین ۱۰۴ مأمور آمارگیر در عملیات میدانی مشارکت خواهند کرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آماده‌سازی زیرساخت‌های سرشماری در استان تصریح کرد: از سال گذشته، اقدامات متعددی از جمله به‌روزرسانی و اصلاح ۴۸ نقشه شهری، تهیه نقشه بلوکه برای ۱۹۴ آبادی با جمعیت بیش از ۳۰۰ خانوار و تدوین نقشه‌های جغرافیایی حوزه‌های سرشماری انجام شده است.

سرشماری؛ مبنای تصمیم‌گیری برای توسعه استان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌غربی با تأکید بر اهمیت اطلاعات جمعیتی در فرآیند برنامه‌ریزی و توسعه خاطرنشان کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن یکی از مهم‌ترین رویداد‌های آماری کشور و مبنای اساسی تصمیم‌گیری برای تعیین اولویت‌ها، تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و توزیع متناسب امکانات و اعتبارات است.

علینژاد افزود: اطلاعات دقیق جمعیتی و مسکن، شناخت بهتری از پراکندگی جمعیت، روند رشد شهر‌ها و روستاها، وضعیت اشتغال و نیاز‌های خانوار‌ها فراهم می‌کند و نقش مهمی در تدوین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، اسناد آمایش سرزمین و برنامه‌های توسعه شهرستان‌ها دارد.

وی با اشاره به تأثیر مستقیم آمار‌های دقیق در تخصیص اعتبارات و اجرای طرح‌های عمرانی، بهداشتی، آموزشی و خدماتی اظهار کرد: هرچه اطلاعات جمعیتی و اقتصادی خانوار‌ها دقیق‌تر باشد، امکان شناسایی نیاز‌های واقعی مناطق مختلف استان و برنامه‌ریزی متناسب با ظرفیت‌ها و کمبود‌های آنها نیز افزایش می‌یابد.

تأکید بر ثبت صحیح اطلاعات خانوار‌ها

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان در اجرای این طرح گفت: مشارکت مردم و ارائه اطلاعات صحیح، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش دقت و اعتبار نتایج سرشماری دارد و اطلاعات نادرست یا ناقص می‌تواند بر کیفیت آمار‌های رسمی و تصمیم‌گیری‌های آینده تأثیر بگذارد.

علینژاد همچنین با اشاره به بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیکی و روش‌های نوین جمع‌آوری اطلاعات بیان کرد: در اجرای این طرح، حفاظت از داده‌ها و رعایت ملاحظات امنیتی مورد توجه قرار دارد و شهروندان باید با اطمینان و دقت، اطلاعات مورد نیاز را در فرآیند سرشماری ثبت کنند.

وی در پایان گفت: نتایج نهایی سرشماری پس از طی مراحل پردازش، کنترل و تطبیق اطلاعات، در اسفند ۱۴۰۵ و فروردین سال آینده استخراج و منتشر خواهد شد و می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع اطلاعاتی، مسیر برنامه‌ریزی و توسعه آذربایجان‌غربی را در سال‌های آینده مشخص کند.