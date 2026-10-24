به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان کبودراهنگ برای ارائه خدمات درمانی به شهروندان در حال احداث است که با تکمیل این مرکز درمانی دیگر نیاز نیست بیماران به بیمارستان و مراکز درمانی مرکز استان وشهر‌های دیگر مراجعه کنند.

انصاری پیمانکار طرح گفت: این طرح مهرماه سال ۱۴۰۲ آغاز شد که ساختمان این مرکز درمانی در مساحت هزارو۲۰۰ متر مربع در ۳ طبقه در زمینی به مساحت ۲هزار مترمربع در حال ساخت است و هم اکنون طبقه تاسیسات تکمیل و بقیه در حال نازک کاری است.

علی اکبر خراسانی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران نیز در بازدید از روند احداث این طرح گفت: با توجه به جنگ‌های تحمیلی روند احداث تعطیل نشده و با پیشرفت فیزیکی ۶۸ درصدی پیش بینی می‌شود هفته تامین اجتماعی سال آینده با تکمیل و تجهیز به بهره‌برداری کامل برسد.

حسن عروتی موفق مدیر تامی اجتماعی استان هم گفت: این درمانگاه در مرحله اول بصورت درمانگاه عمومی ارائه خدمات خواهد کرد و ۴ پزشک عمومی همزمان، دندانپزشک و رادیولوژی و دارو بصورت رایگان به مردم خدمات ارائه می‌کنند و در مرحله بعدی این مرکز درمانی به تخصصی تبدیل خواهد شد.