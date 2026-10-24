به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه العربی، محمد المومنی، وزیر اطلاع‌رسانی اردن درباره حمله مسلحانه به کلیسایی در استان الکرک در جنوب این کشور، گفت: این اقدام را سازمان‌های تروریستی مرتکب شده‌اند. این موضوع به تحقیقات و راستی‌آزمایی واگذار می‌شود و اگر ثابت شود، اعلام خواهد شد. اما در این مرحله آنچه می‌توانیم تأکید کنیم این است که این عمل نتیجه تفکر تکفیری، تندروی و افراط‌گرایی است؛ اما درباره‌ی هرگونه ارتباط سازمانی، این موضوع تحت بررسی نهاد‌های امنیتی است و وقتی تحقیقات به پایان برسد، اعلام خواهد شد.