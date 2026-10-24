به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز با اعلام آغاز این طرح گفت: ۵۷ مأمور سرشماری در استان فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و مراجعه میدانی به خانوارهای مشمول تا ۳۰ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

توحید شیری‌زاد با اشاره به تفاوت شیوه اجرای سرشماری امسال با دوره‌های گذشته اظهار کرد: در روش ثبتی‌مبنا، اطلاعات مورد نیاز تا حد امکان از سامانه‌های موجود دستگاه‌های اجرایی گردآوری می‌شود و مراجعه حضوری به منازل، برخلاف سرشماری سال ۱۳۹۵، شامل همه خانوارها نخواهد بود.

وی افزود: اطلاعات ثبت‌شده در دستگاه‌هایی مانند سازمان ثبت احوال، بانک‌ها، فراجا، سامانه املاک و اسکان، سازمان ثبت اسناد و شرکت پست، از منابع مورد استفاده برای تکمیل داده‌های سرشماری است و کد ملی نیز امکان تطبیق اطلاعات موجود در سامانه‌های مختلف را فراهم می‌کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز ادامه داد: در این مرحله، شناسایی اطلاعات ثبت‌نشده، ناقص یا دارای مغایرت در اولویت قرار دارد و بخشی از شهروندان برای بررسی و تکمیل اطلاعات خود از طریق خوداظهاری یا مراجعه مأموران سرشماری مشارکت خواهند کرد.

شیری‌زاد با بیان اینکه اطلاع‌رسانی به گروه‌های مشمول از طریق پیامک انجام می‌شود، گفت: این پیامک‌ها برای افرادی ارسال خواهد شد که اطلاعات کافی و قابل اتکایی از آنان در سامانه‌های موجود وجود ندارد، داده‌های ثبت‌شده آن‌ها در سامانه‌های مختلف با یکدیگر مغایرت دارد یا اطلاعاتشان به بررسی و تأیید مجدد نیازمند است.

وی تأکید کرد: شهروندان باید مطابق دستورالعمل اعلام‌شده، برای بررسی، اصلاح یا تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند. ارسال پیامک اولیه لزوماً به معنای وجود لینک ورود به سامانه نیست و اطلاع‌رسانی درباره مراحل بعدی نیز از طریق پیامک یا تماس انجام خواهد شد.

این مسئول همچنین با اشاره به نحوه مراجعه مأموران گفت: مأموران سرشماری با لباس متحدالشکل، کارت شناسایی دارای هولوگرام ویژه و تبلت به منازل مراجعه می‌کنند. اطلاعات مورد نیاز می‌تواند شامل وضعیت فعالیت افراد، مشخصات خانوار، باروری، مهاجرت، معلولیت، تحصیلات، امکانات و محل سکونت باشد.

به گفته وی، در صورت حضور نداشتن ساکنان هنگام مراجعه مأموران، اطلاعیه‌ای در محل قرار داده می‌شود تا خانوارهای مشمول برای تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.

سرشماری دقیق؛ زیربنای توزیع عادلانه خدمات

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز نیز در نشست آغاز این طرح که به‌صورت ویدئوکنفرانس در سراسر کشور برگزار شد، بر نقش اطلاعات آماری دقیق در تصمیم‌گیری‌های کلان تأکید کرد.

قدرت‌الله سیف گفت: برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های اجرایی به آمار قابل اتکا نیاز دارد و هرچه اطلاعات جمعیتی و اقتصادی دقیق‌تر باشد، امکان سیاست‌گذاری متناسب با نیازهای واقعی مردم و توزیع عادلانه خدمات افزایش می‌یابد.

وی افزود: بخشی از مشکلات مربوط به تخصیص یارانه‌ها و شناسایی وضعیت اقتصادی خانوارها نیز به نبود اطلاعات یکپارچه و قابل اعتماد بازمی‌گردد؛ ازاین‌رو، همکاری مردم در تکمیل و اصلاح اطلاعات می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر و بهبود روند ارائه خدمات کمک کند.

سیف با اشاره به شرایط جمعیتی استان البرز اظهار کرد: این استان طی سال‌های گذشته با مهاجرت قابل توجهی از دیگر استان‌ها و شهرستان‌ها روبه‌رو بوده است؛ موضوعی که ضرورت به‌روزرسانی آمار جمعیت و متناسب‌سازی زیرساخت‌ها و خدمات عمومی با نیازهای واقعی ساکنان را دوچندان می‌کند.

وی ادامه داد: بخشی از جمعیت حاضر در البرز از خدمات آموزشی، درمانی و سایر امکانات استان استفاده می‌کنند، در حالی که برخی شاخص‌ها و سرانه‌های مرتبط با جمعیت هنوز با وضعیت واقعی استان تناسب کامل ندارند.

برگزاری سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ با روش ثبتی‌مبنا، با هدف رفع این فاصله‌های آماری و تکمیل اطلاعات جمعیتی و سکونتی، می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر نیازهای استان و ارتقای کیفیت برنامه‌ریزی در بخش‌های مختلف کمک کند.