فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر از دستگیری یک کلاهبردار اینترنتی با شگرد دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربری پیام‌رسان‌ها و شناسایی ۱۲ شاکی در این پرونده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر، گفت: در پی دریافت چند شکایت مبنی بر کلاهبرداری اینترنتی از طریق سوءاستفاده از حساب‌های کاربری در پیام‌رسان‌ها، موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ علی رحیمی، افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی مستندات و سرنخ‌های موجود، هویت متهم را شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضائی، در عملیاتی ضربتی او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

وی با اشاره به شیوه فعالیت متهم ادامه داد: این فرد با دسترسی غیرمجاز به حساب‌های کاربری شهروندان در پیام‌رسان‌ها، زمینه فریب افراد و کلاهبرداری از آنان را فراهم می‌کرد که تاکنون ۱۲ نفر در این پرونده به‌عنوان شاکی شناسایی شده‌اند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرمشهر ادامه داد: متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شده است و تحقیقات تخصصی برای بررسی ابعاد مختلف پرونده همچنان ادامه دارد.

وی در پایان از شهروندان خواست از در اختیار گذاشتن کدهای تأیید، رمزهای عبور و اطلاعات شخصی خود به دیگران خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در فضای مجازی، موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری کنند.