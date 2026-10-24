محمدرضا حاجی‌جعفری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: با معرفی الگوی تولید بدون کارخانه در سلسله گزارش‌های تولید بدون کارخانه از سوی خبرگزاری صداوسیما و پخش از شبکه خبر و شبکه یک سیما افراد زیادی با این روش تولید آشنا شدند.

وی با اشاره به دریافت بازخورد مردم از این پخش این گزارش‌ها گفت: مردم با آگاهی از روش تولید بدون کارخانه متقاضی دریافت مجوز تولید بدون کارخانه شده‌اند به گونه‌ای که طبق گزارش درگاه ملی مجوز‌ها درخواست صدور مجوز تولید بدون کارخانه ۱۵ درصد افزایش یافته است این در حالیست که در شرایط جنگی درخواست صدور مجوز در رسته‌های دیگر روند کاهشی داشته است.

حاجی‌جعفری تاکید کرد: معرفی این مدل در رسانه ملی موجب افزایش استقبال متقاضیان شده و از این بابت باید از معاونت سیاسی صداوسیما و خبرگزاری صداوسیما برای معرفی الگوی نوین تولید بدون کارخانه تقدیر کرد.

طبق مصوبه نود و هفتمین جلسه هیئت مقررات‌زدایی دو شرط ثبت نشان تجاری و ثبت شرکت در صدور مجوز تولید بدون کارخانه حذف شده است و وزارت صمت مکلف است این قانون را اجرا کند.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار در ادامه با تأکید بر ثبت‌محور بودن این مجوز گفت: مجوز تولید بدون کارخانه باید به صورت آنی صادر شود و نظارت‌ها پسینی باشد.

وی با اشاره به ماهیت تولید بدون کارخانه افزود: اساس مدل تولید بدون کارخانه، قرارداد میان متقاضی و صاحب کارخانه است. وقتی دو طرف به توافق رسیده‌اند، ایجاد مانع از سوی دستگاه دولتی برای اجرای قرارداد آنها مفهومی ندارد؛ چراکه در این فرآیند، هم صاحب کارخانه از ظرفیت خالی خود استفاده می‌کند و هم تولید جدید به جامعه تزریق می‌شود و بهره‌وری افزایش می‌یابد.

حاجی‌جعفری تأکید کرد: هدف از ثبت‌محور بودن این مجوز، شناسایی و تقویت فعالان این حوزه، شبکه‌سازی و فراهم کردن زمینه ارائه تسهیلات و مشوق‌هاست، نه ایجاد مانع در مسیر فعالیت اقتصادی.

معاون مرکز بهبود محیط کسب‌وکار گفت: افرادی که سرمایه کافی برای راه‌اندازی کارخانه ندارند، می‌توانند دانش و تخصص خود را به ظرفیت خالی کارخانه‌های موجود متصل کنند و از این طریق، سرمایه‌گذاری در تولید، بهره‌وری و رونق تولید را افزایش دهند.

وی در پایان از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست مطابق مصوبات هیئت مقررات‌زدایی و هیئت وزیران، مجوز تولید بدون کارخانه را به صورت آنی و ثبت‌محور صادر و دارندگان این مجوز را به رسمیت بشناسد و به ۹۰ درصد درخواست‌هایی که برای آن مجوزی صادر نکرده، پاسخ دهد و مجوز را صادر کند.

خبرگزاری صداوسیما پیگیر اجرا شدن این بخش از قانون از طریق وزارت صمت خواهد بود تا در صدور مجوز تولید بدون کارخانه تسهیل شود.