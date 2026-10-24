یک گلوله توپ جنگی هنگام پرس در یکی از واحدهای ضایعاتی نسیم‌شهر منفجر شد. فرماندار بهارستان با اعلام این خبر گفت: ترکش گلوله به دیوار یک مدرسه برخورد کرد، اما خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.

فرماندار بهارستان در گفتگوی تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، از انفجار یک گلوله توپ جنگی در بازار ضایعات نسیم‌شهر خبر داد و گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این گلوله همراه با ضایعات فلزی از یکی از مناطق جنگی خریداری شده و هنگام پرس در یکی از واحدهای ضایعاتی منفجر شده است.

عبدالحمید شرفی افزود: بر اثر این انفجار، ترکش گلوله به دیوار یک مدرسه برخورد کرد، اما خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشت.

آقای شرفی با اشاره به اینکه اوضاع تحت کنترل است گفت ؛ اقدامات و بررسی های بیشتر در حال انجام است

وی با هشدار درباره خطر وجود مهمات عمل‌نکرده در میان ضایعات فلزی، از فعالان این حوزه خواست هنگام خرید و تفکیک ضایعات، دقت و اقدامات ایمنی بیشتری داشته باشند.