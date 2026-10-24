به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان پیش بینی کرد امسال بیش از ۳۸ هزار تن خرمای پیارم از نخلستان‌های شهرستان حاجی آباد برداشت شود.

محسن یکتاپور گفت: خرمای پیارم، به عنوان بهترین رقم تجاری خرمای کشور و معروف به «خرمای شکلاتی» در هرمزگان است.

وی افزود: خرمای پیارم به علت کیفیت و ماندگاری بالا به شکلات طبیعی نیز معروف است بطوریکه این خرما در محیط باز و مناسب یکسال و در شرایط سردخانه‌ای دو تا سه سال قابلیت نگهداری دارد.

برداشت محصول پیارم تا پایان آبان ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان نقش این محصول در اقتصاد و اشتغال منطقه را بسیار پررنگ عنوان کرد و گفت:کشت و تولید خرمای پیارم در این شهرستان برای ۷ هزار تن به صورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد کرده است.

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یکتاپور افزود: محصول خرمای باکیفیت استان در بازار‌های داخلی و خارجی نقش محوری داشته و توسعه باغات پیارم و حمایت از نخیل کاران از اولویت‌های اصلی است.

شهرستان حاجی‌آباد با برخورداری بیش از ۱۰ هزار هکتار سطح زیرکشت خرما و تولید سالانه حدود ۵۸ هزار تن، یکی از مناطق مهم تولید خرما در هرمزگان است.