اعضای بدن بانوی ۵۷ ساله لاهیجانی که بر اثر سکته مغزی، دچار مرگ مغزی شده بود در بیمارستان رازی رشت اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: زینب عبداالهی بانوی ۵۷ ساله، اهل لاهیجان که بر اثر سکته مغزی، دچار مرگ مغزی شده بود در بیمارستان رازی رشت اهدای عضو شد.

دکتر سیامک ریماز افزود: کبد این بیمار مرگ مغزی برای پیوند به بیماری بدحال، به صورت هوایی به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شد.

از ابتدای امسال تاکنون اعضای بدن ۱۹ بیمار مرگ مغزی در گیلان اهدا شده است.