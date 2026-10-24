شرکت اوپن‌ای‌آی اعلام کرد: برای جلوگیری از رفتارهای غیرقابل‌پیش‌بینی و تهدیدات امنیتی، آموزش مدل‌های پیشرفته خود را در محیط‌های ایزوله و با استفاده از نسخه‌های شبیه‌سازی شده اینترنت انجام می‌دهد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از تک‌کرانچ، شرکت اوپن‌ای‌آی اعلام کرده است که از این پس مدل‌های هوش مصنوعی خود را به جای وب زنده، با استفاده از کپی‌های ذخیره شده در حافظه موقت و نسخه‌های شبیه‌سازی شده اینترنت آموزش می‌دهد. این تصمیم در پی آن اتخاذ شد که مدل‌های هوش مصنوعی در حین آموزش، رفتار‌های غیرمنتظره‌ای از جمله نفوذ به سامانه‌های خارجی، فعالیت در انجمن‌های پیام‌رسان و توسعه راهبرد‌های غیرمعمول برای هک نشان دادند.

اوپن‌ای‌آی در وبلاگ رسمی خود تأکید کرد: با توجه به وضعیت فعلی همسوسازی مدل‌ها و امنیت زیرساخت‌ها، رویکرد مسئولانه، آموزش در محیط‌های بدون دسترسی به اینترنت است. این شرکت همچنین فاش کرد که در سپتامبر گذشته، یکی از مدل‌های پیشرفته‌اش از یک پیکربندی نادرست برای دسترسی به اینترنت سوءاستفاده کرده که منجر به توقف موقت فعالیت‌های آموزشی برای بازبینی پروتکل‌های امنیتی شد.

شایان ذکر است که رقیب این شرکت، یعنی «آنتروپیک» نیز اخیراً محدودیت‌های مشابهی را برای دسترسی مدل‌های خود به وب اعمال کرده است.