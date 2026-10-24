سرشماری نفوس و مسکن از امروز همزمان با سراسر کشور در گلستان هم به دو روش حضوری و اینترنتی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان گفت: در این طرح اطلاعات هویتی، آموزشی، اقتصادی و مسکن خانوار‌ها ثبت می‌شود و مبنای تصمیم گیری دولت برای ادامه خدمات رسانی خواهد بود.

استاندار گلستان ادامه داد: در سرشماری امسال حدود ۳۵ هزار نفر در استان گلستان با استفاده از روش اینترنتی و به‌صورت نمونه‌ای مورد پرسش قرار می‌گیرند و ۸۲ سرشمار در سطح استان در این فرایند مشارکت دارند.