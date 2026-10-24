اداره میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی خوزستان از ثبت ۱۶ اثر تاریخی و فرهنگی منقول و غیرمنقول و مجموعه‌ای از آثار مرتبط با دوران دفاع مقدس در فهرست آثار ملی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما پرونده‌های ثبتی این آثار با هدف صیانت از محوطه‌های باستانی، اشیای ارزشمند تاریخی و محدوده‌های مرتبط با رویداد‌های مهم دوران دفاع مقدس، با بهره‌گیری از دانش و تخصص کارشناسان تهیه و تدوین شد و پس از بررسی در شورای ملی ثبت آثار، به تصویب رسید.

ثبت آثار در فهرست ملی، علاوه بر فراهم کردن زمینه برخورداری از حمایت‌های قانونی و نظارتی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، ابزاری بازدارنده در برابر تعرض و تخریب آثار تاریخی است و امکان پیگیری حقوقی تخلفات و مقابله با سودجویان را تقویت می‌کند.