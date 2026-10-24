استان البرز سالانه حدود ۱۷۵ میلیون شاخه گل و گلدان زینتی تولید می‌کند و برداشت گل‌های شاخه‌بریده در مزارع و گلخانه‌های ساوجبلاغ در روز‌های پاییزی ادامه دارد. بر اساس آمارها، ۱۲۸ هکتار از اراضی استان به تولید گل و گیاهان زینتی اختصاص دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، با فرارسیدن پاییز، برداشت گل‌های زینتی در مزارع و گلخانه‌های ساوجبلاغ ادامه دارد؛ فصلی که حاصل ماه‌ها تلاش گل‌کاران را به بازار عرضه می‌کند و هم‌زمان، زمینه آماده‌سازی واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت در ماه‌های سرد سال را فراهم می‌سازد.

گل‌کاران این شهرستان در روزهای پاییزی، برداشت انواع گل‌های شاخه‌بریده از جمله گلایل، زنبوری و لیسیوم را دنبال می‌کنند؛ محصولاتی که متناسب با شرایط کشت، در مزارع روباز و گلخانه‌ها پرورش می‌یابند.

سلطان‌محمدی، یکی از گل‌کاران ساوجبلاغی، با اشاره به وضعیت تولید در سال جاری گفت: شرایط بارندگی و آب‌وهوایی امسال موجب شد برداشت مناسبی از گل‌های زینتی، از جمله گلایل، زنبوری و لیسیوم داشته باشیم.

وی تأمین نهاده‌های مورد نیاز و حمایت بیشتر دولت از تولیدکنندگان را از مطالبات فعالان این بخش برشمرد و افزود: فعالیت کشاورزی در فصل زمستان نیز در گلخانه‌ها ادامه دارد و پشتیبانی از تولیدکنندگان می‌تواند به استمرار تولید و حفظ اشتغال در این حوزه کمک کند.

با پایان فصل برداشت برخی محصولات در مزارع روباز، شماری از کشاورزان به کشت پاییزه روی می‌آورند و گروهی دیگر نیز از اواسط آبان‌ماه برداشت زعفران را آغاز می‌کنند؛ روندی که نشان‌دهنده تنوع فعالیت‌های کشاورزی و استمرار چرخه تولید در ساوجبلاغ است.

بر اساس آمارهای منتشرشده، حدود ۱۲۸ هکتار از اراضی استان البرز به تولید گل و گیاهان زینتی اختصاص دارد و میزان تولید سالانه این بخش به حدود ۱۷۵ میلیون شاخه گل و گلدان زینتی می‌رسد.

همچنین بر اساس آمارهای پیشین جهاد کشاورزی، حدود ۸ و نیم هکتار از گلخانه‌های ساوجبلاغ به تولید گل‌های شاخه‌بریده اختصاص داشته و تولید سالانه گل رز در این شهرستان نزدیک به ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار شاخه گزارش شده است.

تداوم این ظرفیت تولیدی، در کنار تأمین به‌موقع نهاده‌ها، حمایت از گل‌کاران و تقویت زیرساخت‌های تولید، می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری، توسعه بازار فروش و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر در صنعت گل‌وگیاه استان البرز را فراهم کند.