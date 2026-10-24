مجموعه مستندهای «سازه‌های بزرگ با ریچارد هموند»، «اسرار ناشناخته کیهان» و فیلم سینمایی «درخواست نهایی»، از شبکه های مستند، چهار و نمایش پخش می شود.

نگاهی به چند مستند و فیلم از قاب تلویزیون

نگاهی به چند مستند و فیلم از قاب تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجموعه مستند «سازه‌های بزرگ با ریچارد هموند» با همراهی این مجری و مستندساز، به معرفی سازه‌های عظیم و بررسی پیچیدگی‌ها و چالش‌های نگهداری از آنها می‌پردازد.

مجموعه مستند «سازه‌های بزرگ با ریچارد هموند» مخاطبان را با سازه‌های عظیم و پیچیدگی‌های فنی و اجرایی نگهداری از آنها آشنا می‌کند.

این مجموعه با همراهی ریچارد هموند، ابعاد مختلف سازه‌های بزرگ و چالش‌های مرتبط با حفظ و نگهداری آنها را بررسی می‌کند.

مستند «سازه‌های بزرگ با ریچارد هموند» امروز ساعت ۱۶ از شبکه مستند پخش و فردا ساعت ۹ بازپخش می شود.

مجموعه مستند هشت‌قسمتی «اسرار ناشناخته کیهان» محصول سال ۲۰۲۴ آمریکا، با موضوع بررسی پدیده‌های مرموز کیهانی و تلاش برای یافتن پاسخ پرسش‌های دیرینه بشر درباره جهان، از امروز در قالب برنامه «چهار سوی علم» پخش می‌شود.

مجموعه مستند «اسرار ناشناخته کیهان» به بررسی راز‌ها و پدیده‌های شگفت‌انگیز کیهان و فضا می‌پردازد.

این مجموعه با رویکردی علمی، تاریخی و فرهنگی، پدیده‌های مرموز و ناشناخته جهان را بررسی می‌کند و می‌کوشد با طرح پرسش‌ها و ارائه دیدگاه‌های پژوهشی، مخاطبان را با تلاش‌های بشر برای شناخت ابعاد ناشناخته کیهان آشنا کند.

مجموعه مستند «اسرار ناشناخته کیهان» از شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۱۶ در قالب برنامه «چهار سوی علم» پخش و روز بعد ساعت‌های ۲ بامداد و ۷ بازپخش می شود.

فیلم سینمایی «درخواست نهایی» به کارگردانی جی. سی. چاندور و نویسندگی جی. سی. چاندور، امروز ساعت ۱۹ از شبکه نمایش پخش و یکشنبه ۳ آبان ر ساعت‌های ۳ و ۱۱، بازپخش می شود.

داستان این فیلم یک دوره ۲۴ ساعته در اوایل سال ۲۰۰۸ که بحران مالی امریکا را فرا گرفته بود روایت می‌کند که در آن افراد کلیدی یک بانک سرمایه گذاری با یک وضعیت اضطرای مالی مواجه می‌شوند و در عین حال هر حرکتی از آن‌ها پیامد‌های شخصی و اخلاقی‌ای را در پی دارد...

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان پل بتانی، جرمی آیرونز، سیمون بیکر، استنلی توچی، دمی مور، زکری کینتو، پن بدجلی و مری مک دانل را نام برد.