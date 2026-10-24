نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت مدیریت هوشمند مصرف گاز گفت: تبدیل صرفه‌جویی واقعی به ارزش اقتصادی می‌تواند به کاهش ناترازی انرژی کمک کند و زمینه استمرار تولید صنایع در زمستان را فراهم آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت عبور از مدیریت دستوری مصرف گاز گفت: تبدیل صرفه‌جویی واقعی به ارزش اقتصادی می‌تواند به کاهش ناترازی انرژی کمک کند و در عین حال استمرار تولید صنایع را در زمستان تضمین کند.

فرهاد شهرکی با بیان اینکه ناترازی گاز مشکلی فصلی نیست و آثار آن به‌طور مستقیم بر تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و امنیت انرژی کشور تأثیر می‌گذارد، افزود: محدودکردن گاز صنایع در زمان اوج مصرف، راهکاری پرهزینه است و می‌تواند به کاهش ظرفیت تولید و توقف خطوط صنعتی منجر شود؛ بنابراین، باید به‌سمت مدیریت هوشمند تقاضا و استفاده از ابزار‌های اقتصادی حرکت کنیم.

وی با اشاره به گواهی صرفه‌جویی انرژی افزود: این سازوکار زمانی می‌تواند مبنای عمل قرار گیرد که کاهش مصرف به‌طور واقعی محقق، اندازه‌گیری و صحه‌گذاری شده باشد. ازاین‌رو، خط مبنای مصرف، نحوه محاسبه صرفه‌جویی، اعتبارسنجی کارور‌ها و سازوکار تضمین و تسویه باید کاملاً شفاف باشد.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: اجرای طرح گواهی صرفه‌جویی باید با قانون برنامه هفتم پیشرفت و الزام‌های پایداری شبکه گاز منطبق باشد. صدور گواهی نیز نباید به‌معنای نادیده‌گرفتن محدودیت‌های فنی شبکه یا ایجاد تعهد‌هایی فراتر از ظرفیت واقعی کشور باشد.

شهرکی تأکید کرد: موفقیت این طرح به آن بستگی دارد که هزینه تحقق هر مترمکعب صرفه‌جویی، از ارزش اقتصادی جلوگیری از توقف تولید کمتر باشد. در چنین شرایطی، صرفه‌جویی از یک توصیه عمومی به ابزاری اقتصادی برای تأمین انرژی صنایع تبدیل می‌شود.

وی با بیان اینکه زمستان پیش‌رو به تصمیم‌های دقیق و سریع نیاز دارد، گفت: وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران، سازمان بهینه‌سازی و دیگر دستگاه‌های مرتبط باید پیش از رسیدن به اوج مصرف، جزئیات اجرایی طرح، از جمله نحوه صدور و معامله گواهی‌ها، تضمین‌ها، تسویه و تخصیص گاز را مشخص کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر ضرورت حفظ تولید و اشتغال افزود: کشور منابع عظیم انرژی دارد و نباید استمرار تولید و اشتغال در هر زمستان با محدودسازی صنایع به خطر بیفتد. آینده امنیت انرژی ایران در گرو افزایش بهره‌وری، مشارکت مردم و استفاده از سازوکار‌های هوشمند اقتصادی است و باید صرفه‌جویی واقعی را به سرمایه‌ای برای تولید ملی تبدیل کنیم.