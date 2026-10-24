سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی و محصولات کشاورزی آذربایجان‌غربی از تشدید نظارت‌ها بر بازار و واحد‌های تولیدی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرپرست مدیریت بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی و محصولات کشاورزی آذربایجان‌غربی از تشدید نظارت‌ها بر بازار و واحد‌های تولیدی استان خبر داد.

در گشت مشترک بازرسی با حضور نماینده دادستانی، یک فروشگاه مواد غذایی از نظر رعایت قیمت‌های مصوب، درج قیمت، اقلام تاریخ‌گذشته و قیمت اقلام اساسی (گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و برنج) پایش شد و تذکرات لازم به مدیرعامل فروشکاه داده شد.

همچنین در بازدید از یک شرکت آب‌میوه‌گیری، میزان شکر ورودی، اقلام خروجی و ثبت دقیق آنها در «سامانه جامع انبار» مورد بررسی و تأکید قرار گرفت.