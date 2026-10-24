هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع و ماشین‌آلات کشاورزی، باغبانی، نهاده‌ها، تجهیزات گلخانه‌ای، آبیاری، آبرسانی و صنایع وابسته با عنوان AGRO WISEL 2026 از ۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در ارومیه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع و ماشین‌آلات کشاورزی، باغبانی، نهاده‌ها، تجهیزات گلخانه‌ای، آبیاری، آبرسانی و صنایع وابسته با عنوان AGRO WISEL 2026 از ۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در ارومیه برگزار می‌شود.

این نمایشگاه با هدف معرفی ظرفیت‌ها و تازه‌ترین دستاوردهای بخش کشاورزی، بستری برای ارائه ماشین‌آلات و ادوات نوین، فناوری‌های گلخانه‌ای، سامانه‌های آبیاری و آبرسانی، نهاده‌های کشاورزی و راهکارهای دانش‌بنیان فراهم می‌کند. توجه به حفظ منابع آب و خاک، ارتقای بهره‌وری و توسعه کشاورزی پایدار از محورهای این رویداد است.

این نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی ارومیه، واقع در پارک جنگلی، از ساعت ۱۵ تا ۲۱ میزبان فعالان، متخصصان، تولیدکنندگان و علاقه‌مندان حوزه کشاورزی خواهد بود.