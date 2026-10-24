پاریس در بالاترین سطح آماده باش قرار دارد و پیش از اعتراضات قریب الوقوع، از خودرو‌های زرهی سنتور در نزدیکی کاخ الیزه، کمک گرفته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه ان تی وی، پاریس در بالاترین سطح آماده باش قرار دارد و پیش از اعتراضات قریب الوقوع، از خودرو‌های زرهی "سنتور" در نزدیکی کاخ الیزه، کمک گرفته است.

عتراضات که از اواسط سپتامبر ۲۰۲۶ از حومه پاریس آغاز شد و به سرعت به سراسر کشور فرانسه گسترش یافت، ریشه در مشکلات ساختاری و مزمن نظام آموزشی فرانسه داشت.

یکی از اصلی‌ترین محرک‌های اولیه، عدم جایگزینی معلمان غایب و کمبود پرسنل آموزشی بود. دانش‌آموزان از اینکه کلاس‌ها بدون معلم رها می‌شوند، به ستوه آمده بودند.

پس از تظاهرات ۲۵ مهر در فرانسه که به خشونت کشیده شد، پلیس فرانسه برای تسلط بر اوضاع، در برخی مناطق مقررات ویژه به اجرا در آورده است.