نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از ۸ تا ۱۳ آبان‌ماه در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود و آثار منتخب آن همزمان در سینماهای سراسر کشور به نمایش درمی‌آیند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از ۸ تا ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۳ در پردیس سینمایی ملت تهران برگزار می‌شود. در این دوره، آثار متنوع سینمایی، مستند و پویانمایی با محوریت مقاومت، ایستادگی و آزادی‌خواهی به روی پرده می‌روند و آثار منتخب این رویداد همزمان در سینماهای سراسر کشور نیز اکران خواهند شد.

علاوه بر اکران فیلم‌ها، این جشنواره میزبان کلاس‌ها و نشست‌های تخصصی سینما با هدف ارتقای دانش سینمایی و تبادل تجربه میان فعالان این عرصه خواهد بود.

همچنین ستاد برگزاری جشنواره از آغاز ثبت‌نام اهالی رسانه و منتقدان سینمایی جهت پوشش خبری، نقد آثار و حضور در برنامه‌های متنوع این رویداد خبر داد.