به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مدیر گروه بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه اکنون در استان، مانند تمام کشور بیشتر شیوع مربوط به کوید است (۷ درصد بیماران آنفولانزا و ۲۰ درصد مبتلا به کوید هستند)، اما آنفلوآنزا رو به افزایش است گفت: استفاده از واکسن آنفلوآنزا به ویژه درسنین ۲ تا ۶ سال و افراد مسن و زنان باردار تاکید می‌شود.

دکتر علی زندیان افزود: علائم این بیماری گلودرد، بدن درد، سرفه و تب است، بیماری به دو صورت خفیف و شدید بروز می‌کند که در شکل خفیف استراحت در منزل و مصرف مایعات گرم و پرهیز از غذا‌های چرب و سرخ کردنی و دود سیگار و اسفند توصیه می‌شود و در موارد شدید و تب بالا حتما به مراز درمانی مراجعه شود. دوره‌ی بیماری و انتقال آن از ۲ روز تا ۲ هفته متغیر است.

مولایی رئیس اداره‌ی تندرستی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان نیز گفت: در مدارس هم مراقبت‌های ویژه‌ای انجام می‌شود و بیماران با گواهی پزشک از ۳ روز تا یک هفته می‌توانند به مدرسه نروند، از مدیران مدارس خواسته شده ماسک و صابون‌های مایع سرویس‌های بهداشتی را مرتب موجود کنند و به خانواده‌ها توصیه می‌کند با دیدن علائم بیماری در فرزند خود از فرستادن او به مدرسه خودداری کنند.