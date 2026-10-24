رئیس اداره ساخت راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از تکمیل عملیات بهسازی و آسفالت محور روستایی گوگرد در بخش قطور شهرستان خوی به طول ۵ کیلومتر و با اعتبار اولیه ۲۵۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بصیر صادق‌پور با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی اظهار کرد: عملیات بهسازی و آسفالت محور روستایی گوگرد به طول ۵ کیلومتر به پایان رسیده است و با اجرای این پروژه، بیش از ۴۷۰ خانوار از مزایای راه مناسب و آسفالته بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: این محور در بخش قطور شهرستان خوی واقع شده و از محور اصلی خوی–قطور–رازی منشعب می‌شود؛ ازاین‌رو، بهسازی آن در بهبود دسترسی ساکنان منطقه و ارتقای کیفیت تردد در شبکه راه‌های روستایی اهمیت دارد.

رئیس اداره ساخت راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی ادامه داد: این پروژه با اعتبار اولیه ۲۵۰ میلیارد ریال و با کارفرمایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان به انجام رسیده است.