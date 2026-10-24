در راستای ارتقای سلامت نسل آینده و ترویج الگوی تغذیه سالم، اداره‌کل شیلات مازندران با هدف گسترش فرهنگ مصرف آبزیان در میان کودکان و نوجوانان، زمینه همکاری مشترک با آموزش‌وپرورش استان را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل شیلات مازندران گفت: در راستای ارتقای سلامت نسل آینده و ترویج الگوی تغذیه سالم، اداره‌کل شیلات مازندران با هدف گسترش فرهنگ مصرف آبزیان در میان کودکان و نوجوانان، زمینه همکاری مشترک با آموزش‌وپرورش استان را بررسی کرد.

حسین‌زاده در این نشست تخصصی که با حضور معاونان و رؤسای آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان برگزار شد، بر ضرورت آموزش تغذیه سالم از دوران کودکی و بهره‌گیری از ظرفیت مدارس برای آشنایی دانش‌آموزان با ارزش غذایی آبزیان تأکیدکرد.

وی گفت: شیلات مازندران با تکیه بر ظرفیت‌های تخصصی خود، به‌دنبال آن است که فرهنگ مصرف آبزیان از محیط‌های آموزشی آغاز کند و با انتقال آگاهی از دانش‌آموزان به خانواده‌ها، به بخشی از الگوی غذایی جامعه تبدیل شود.

مدیرکل شیلات مازندران تصریح کرد: ورود آموزش‌وپرورش به این عرصه می‌تواند زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مشترک، افزایش آگاهی خانواده‌ها درباره جایگاه آبزیان در تغذیه سالم و تقویت فرهنگ مصرف محصولات شیلاتی باشد.

حسین‌زاده در ادامه گفت: این همکاری، گامی در مسیر پیوند تولید شیلاتی با سلامت عمومی جامعه است؛ مسیری که در آن، مدرسه می‌تواند نقطه آغاز تغییر عادت‌های غذایی و کودکان، سفیران ترویج تغذیه سالم در خانواده‌ها باشند.