تحلیل گر مسائل سیاسی و راهبردی در گفت‌و‌گو با شبکه المیادین گفت: ادامه جنگ در یمن نتایج راهبردی جدید نخواهد داشت و تنها گزینه پیش روی عربستان، مذاکره و دیپلماسی و پذیرش شروط یمن برای رفع محاصره است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از المیادین، محمد فرج تحلیلگر مسائل سیاسی و راهبردی در گفت و گو با این شبکه، قوانین راهبردی که قواعد تنظیم کننده جنگ را تشکیل می‌دهند همان است و تغییر نکرده است یعنی دولت مرکزی کنونی در صنعا که نیرو‌های مسلح یمنی را رهبری می‌کند و از سوی دیگر حالت پراکندگی و از هم گسیختگی در طرف مقابل در سایه نبود چتری فراگیر که همه نیرو‌های مورد حمایت ریاض را در سطح امنیتی و سیاسی در بر بگیرد.

نکته دوم در این زمینه این است که ظرف سال‌های گذشته، دولت صنعا به امکانات خود افزود و در سطوح مختلف به توانایی‌های خود اضافه کرد. اما در طرف مقابل و در عربستان، مهمترین خصوصیت، هدر دادن منابع مالی و هزینه کردن آنها در طرح‌های اقتصادی بلندپروازانه بود.

در نتیجه، این دو عامل چارچوب‌های راهبردی قواعد جنگ را تشکیل می‌دهند و اگر دولت صنعا و نیرو‌های مسلح یمن را در یک خط زمانی از سال ۲۰۱۵ در نظر بگیریم و در سال ۲۰۲۲ که به مرحله آتش بس رسید و مرحله ۲۰۲۵ که یمن در معرض حمله‌ای بزرگ از سوی آمریکا قرار گرفت تا لحظه کنونی در نظر بگیریم به این نتیجه می‌رسیم که امکانات نظامی دولت صنعا و نیرو‌های مسلح یمن دو برابر شده و افزایش یافته است از این رو انتخاب گزینه نظامی و بازگرداندن سرمایه گذاری در فرضیه‌های نظامی نتایج جدید نخواهد داشت؛ و سناریو‌هایی که عربستان امروز مقابل خود می‌بیند یعنی تلاش مجدد برای رفتن به سمت آتش بس یا ماندن در سطح پایینی از تنش مؤثر نخواهد بود و علت آن ماهیت شروط و خواسته‌های صنعا درباره برطرف کردن محاصره است. ادامه جنگ نتایج راهبردی جدید نخواهد داشت از این رو تنها گزینه امن واضح است: رفتن به سمت مذاکره و دیپلماسی همراه با پذیرفتن شرط رفع محاصره.