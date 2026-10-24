پیوند عمیق یک جوان روستایی با قرآن و عمل به آموزه‌های دینی موجب شد تا کربلایی کاظم ساروقی، مردی از خطه استان مرکزی، به عنوان چهره‌ای شناخته‌شده و معجزه قرآنی در میان مفاخر جهان اسلام بدرخشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کربلایی کاظم ساروقی چهره‌ای برجسته و شناخته‌شده در میان مفاخر قرآنی کشور است؛ مردی باایمان از روستای ساروق استان مرکزی که نامش با یکی از شگفتی‌ها و معجزات الهی گره خورده است.

این انسان وارسته که در سن ۲۷ سالگی زندگی معمولی داشت، به یک‌باره و با الطاف الهی به افتخار حفظ کل قرآن کریم نائل آمد؛ رویدادی شگرف که نام روستای ساروق و این مفسر و حافظ نابیغه را در تاریخ معارف اسلامی جاودانه ساخت.

زندگی و داستان شگفتی‌ساز کربلایی کاظم گواهی روشن بر این حقیقت است که انس با قرآن، پاکی باطن و عمل به آموزه‌های دینی، انسان را به جایگاهی از تعالی می‌رساند که می‌تواند الگویی ماندگار برای نسل‌های امروز و فردا در ترویج فرهنگ قرآنی باشد.