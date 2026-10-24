معرفی برترینهای مسابقات پیکلبال
پرونده مسابقات۵۰۰ امتیازی پیکلبال آقایان کشور پس از ۵ روز رقابت مدعیان با معرفی برترینهای این رقابتها بسته شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در این مسابقات که در بخش آقایان و به میزبانی استان البرز برگزار شد پس از رقابت مدعیان، نفرات برتر به این شرح مشخص و معرفی شدند.
رده انفرادی ۳۵+ سال
نفر اول – محمد اکبری از استان مازندران
نفر دوم – حمیدرضا حجت از استان یزد
نفر سوم – مجید شاه حسینی از استان تهران
رده دونفره +۳۵ سال
تیم اول – حجت نصراللهی (آذربایجان غربی) – مسعود پیروزی (گلستان)
تیم دوم – علیرضا روحانی – مهدی شفق از استان تهران
تیم سوم – مهدی لیاقت (فارس) – مجید شاه حسینی (تهران)
رده انفرادی +۱۷ سال
نفر اول – مسعود پیروزی از استان گلستان
نفر دوم – روزبه فرجی از استان گلستان
نفر سوم – رادین فهیمی از استان البرز
رده دونفره +۱۷ سال
تیم قهرمان – دانیال حاجی وند (البرز) – روزبه فرجی (گلستان)
تیم نایب قهرمان – علیرضا روحانی – مهدی شفق (تهران)
تیم سوم – محمد نوروزی – مانی خسروی (گلستان)
گفتی است در مراسم اهدای جوایز این مسابقات، محمدرضا صافی رئیس انجمن پیکلبال و امید فتح العلومی سرپرست دبیری هیات تنیس استان البرز به همراه مسوولان کمیتههای کشوری انجمن پیکلبال ایران حضور داشتند.