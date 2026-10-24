به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در این مسابقات که در بخش آقایان و به میزبانی استان البرز برگزار شد پس از رقابت مدعیان، نفرات برتر به این شرح مشخص و معرفی شدند.

رده انفرادی ۳۵+ سال

نفر اول – محمد اکبری از استان مازندران

نفر دوم – حمیدرضا حجت از استان یزد

نفر سوم – مجید شاه حسینی از استان تهران

رده دونفره +۳۵ سال

تیم اول – حجت نصراللهی (آذربایجان غربی) – مسعود پیروزی (گلستان)

تیم دوم – علیرضا روحانی – مهدی شفق از استان تهران

تیم سوم – مهدی لیاقت (فارس) – مجید شاه حسینی (تهران)

رده انفرادی +۱۷ سال

نفر اول – مسعود پیروزی از استان گلستان

نفر دوم – روزبه فرجی از استان گلستان

نفر سوم – رادین فهیمی از استان البرز

رده دونفره +۱۷ سال

تیم قهرمان – دانیال حاجی وند (البرز) – روزبه فرجی (گلستان)

تیم نایب قهرمان – علیرضا روحانی – مهدی شفق (تهران)

تیم سوم – محمد نوروزی – مانی خسروی (گلستان)

گفتی است در مراسم اهدای جوایز این مسابقات، محمدرضا صافی رئیس انجمن پیکلبال و امید فتح العلومی سرپرست دبیری هیات تنیس استان البرز به همراه مسوولان کمیته‌های کشوری انجمن پیکلبال ایران حضور داشتند.