به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه این برنامه در قالب فعالیت‌های هفته تربیت بدنی و همزمان با انتخابات انجمن‌های ورزشی درون‌مدرسه‌ای برنامه‌ریزی شده بود گفت: در جریان این برنامه، دانش‌آموزان در فضایی شاد و با تمرکز بر فعالیت‌های ورزشی، با اهمیت مشارکت در برنامه‌های سلامت آشنا شده و فرآیند رأی‌گیری نمادین برای انتخاب سفیران سلامت را به صورت دسته‌جمعی انجام دادند.

خدادادی افزود: هدف از برگزاری این انتخابات، ایجاد فرصتی برای تمرین مهارت‌های انتخاب، مشارکت و مسئولیت‌پذیری در میان دانش‌آموزان است تا آنها بتوانند با انتقال پیام‌های سلامت و ترویج رفتار‌های صحیح، به عنوان حلقه‌ای مؤثر میان مدرسه، خانواده و جامعه عمل کنند.