به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره آموزش‌وپرورش زرین‌شهر از آغاز فعالیت سه هنرستان جدید در سال تحصیلی جاری و رشد میانگین نمرات امتحانات نهایی خبر داد. توسعه همکاری‌های ورزشی با باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب‌آهن اصفهان نیز در نشست شورای آموزش‌وپرورش این منطقه بررسی شد.

علی مردانی، رئیس اداره آموزش‌وپرورش زرین‌شهر، در این نشست با اشاره به آغاز فعالیت سه هنرستان جدید در سال تحصیلی جاری، از رشد میانگین نمرات امتحانات نهایی دانش‌آموزان در مقایسه با سال‌های گذشته خبر داد.

در این نشست، تفاهم‌نامه همکاری میان اداره آموزش‌وپرورش زرین‌شهر و باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب‌آهن اصفهان با هدف توسعه ورزش دانش‌آموزی، شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی و برگزاری برنامه‌ها و مسابقات مشترک مورد توجه قرار گرفت.

بر اساس محور‌های این همکاری، استفاده از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های ورزشی باشگاه، بررسی امکان تأمین تجهیزات ورزشی مدارس و تشکیل کارگروه مشترک برای برنامه‌ریزی و پیگیری اجرای تعهدات طرفین پیش‌بینی شده است. همچنین بر ضرورت مشارکت نهاد‌های شهرستان در حمایت از ورزش دانش‌آموزی تأکید شد.