رگبار باران همراه با رعد و برق و کاهش محسوس دما از شب گذشته در تهران آغاز شده و تا ۴۸ ساعت آینده ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،حمید رضا خورشیدی گفت: طبق پیش بینی ها از شب گذشته شاهد رگبار باران همراه با رعد و برق و کاهش محسوس دما هستیم که البته میزان بارش ها در ارتفاعات و مناطق کوهستانی بیشتر بوده است.

وی افزود: این شرایط تا ۴۸ ساعت آینده ادامه خواهد داشت و از مردم می خواهیم در ارتفاعات و مناطق کوهستانی اطراق نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: در کنار افزایش ابر وزش باد نیز دور از انتظار نیست که البته این وزش باد در مناطق جنوبی و غربی بصورت خیزش خاک خواهد بود.

به گفته وی، آسمان تهران در روز یکشنبه کمی ابری تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و باد گاهی وزش باد شدید و بارش پراکنده با حداقل دمای ۱۵ و حداکثر دمای ۲۳ درجه سانتیگراد و همچنین آسمان تهران در روز ‌دوشنبه نیز کمی ابری تا قسمتی ابری در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و باد گاهی وزش باد شدید و بارش پراکنده با حداقل دمای ۱۴ و حداکثر دمای۲۳ درجه سانتیگراد پیش‌ بینی می‌ شود.