به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان بردسکن گفت: جراحی اورژانسی پارگی بطن قلب یک بیمار سالمند در پی وقوع تصادف، با تخلیه خون تجمع‌یافته در اطراف قلب و ترمیم پارگی، به بازگشت علائم حیاتی و تثبیت وضعیت وی انجامید.

دکتر حسین امامیان اظهار کرد: انجام چنین جراحی پیچیده‌ای در شرایط بحرانی، بیانگر توانمندی تخصصی، آمادگی و تعهد کادر درمان بیمارستان ولی‌عصر (عج) در مواجهه با فوریت‌های پزشکی تهدیدکننده حیات است.

مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن همچنین بر اهمیت ارتقای توانمندی‌های تخصصی مراکز درمانی شهرستان برای ارائه خدمات حیاتی به بیماران تأکید کرد.

پارگی بطن قلب پس از تصادف؛ بیمار به اتاق عمل منتقل شد