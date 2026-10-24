به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، پلیس راهور استان یزد، در اطلاعیه‌ای، از مالکان و متصرفان وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های استان یزد خواست، هر چه زودتر نسبت به ترخیص وسایل نقلیه خود اقدام کنند. در این اطلاعیه آمده است:

در اجرای مواد ۲۰ و ۲۴ از دستورالعمل سامان‌دهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه، به مالکان و متصرفان وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌های استان یزد ابلاغ می‌گردد مالکان متصرفانی که از تاریخ توقیف و نگهداری وسیله نقلیه آن‌ها در پارکینگ بیش از یک سال می‌گذرد از تاریخ ۳ آبان به مدت ۱۰ روز با در دست داشتن مدارک مالکیت و تصرفیت با مراجعه و ارائه مدارک به دفاتر پلیس ۱۰+ استان یزد برای ترخیص وسیله نقلیه توقیفی خود اقدام کنند.

تاکید می‌شود در صورت عدم حضور در این مدت، وسیله نقلیه آنها بلاصاحب تلقی می‌شود و حسب مقررات این دستورالعمل نسبت به آن تعیین تکلیف خواهد شد.