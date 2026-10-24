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پلیس راهور استان یزد از مالکان و متصرفان وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگهای استان یزد خواست هر چه زودتر نسبت به ترخیص وسایل نقلیه خود اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، پلیس راهور استان یزد، در اطلاعیهای، از مالکان و متصرفان وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگهای استان یزد خواست، هر چه زودتر نسبت به ترخیص وسایل نقلیه خود اقدام کنند. در این اطلاعیه آمده است:
در اجرای مواد ۲۰ و ۲۴ از دستورالعمل ساماندهی فرآیند توقیف، انتقال، نگهداری و ترخیص وسایل نقلیه، به مالکان و متصرفان وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگهای استان یزد ابلاغ میگردد مالکان متصرفانی که از تاریخ توقیف و نگهداری وسیله نقلیه آنها در پارکینگ بیش از یک سال میگذرد از تاریخ ۳ آبان به مدت ۱۰ روز با در دست داشتن مدارک مالکیت و تصرفیت با مراجعه و ارائه مدارک به دفاتر پلیس ۱۰+ استان یزد برای ترخیص وسیله نقلیه توقیفی خود اقدام کنند.
تاکید میشود در صورت عدم حضور در این مدت، وسیله نقلیه آنها بلاصاحب تلقی میشود و حسب مقررات این دستورالعمل نسبت به آن تعیین تکلیف خواهد شد.