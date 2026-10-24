در شرایطی که رقابت‌های انتخابی جام جهانی پدل قرار است به میزبانی کویت برگزار شود، اما مسوولان این کشور برای صدور روادید تیم ملی ایران کارشکنی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های انتخابی جام‌جهانی پدل پیش از این قراد بود در قطر برگزار شود که با تصمیم فدراسیون جهانی، این مسابقات به کشور کویت واگذار شد.

بر این اساس فدراسیون تنیس کشورمان از مدت‌ها پیش مراحل اداری اعزام تیم ملی مردان و زنان کشورمان را در دستور کار قرار داد. همچنین داود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس ایران در اجلاس جهانی و آسیایی فدراسیون تنیس با مسوولان مربوطه نشست‌هایی را برگزار کرد تا تمهیدات لازم برای حضور شایسته نمایندگان کشورمان در این مسابقات فراهم شود.

همچنین فدراسیون تنیس کشورمان طی مکاتباتی از طریق وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و وزارت امورخارجه پیگیر اعزام تیم‌های ملی پدل کشورمان است و در مکاتباتی با رئیس فدراسیون جهانی پدل، رئیس و دبیر پدل آسیا نیز موضوع را پیگیری کرده است، اما تا این لحظه مسوولان کویتی در صدور روادید برای تیم‌های ایرانی کارشکنی می‌کنند.

فدراسیون تنیس ایران در این مکاتبات اعلام کرده با توجه به شروع مسابقات در روز دوشنبه چهارم آبان ماه، زمان صدور روادید باید در نظر گرفته شود و اگر در آن روز این روادید صادر شود، با توجه به شرایط پروازی منطقه، عملا امکان حضور ایران در این رقابت‌ها وجود نخواهد داشت.

گفتنی است صدور روادید این کشور بر عهده وزارت کشور کویت می‌باشد و سفارت ایران و سفیر کشورمان نیز پیگیری موضوع هستند، اما پاسخی از سوی میزبان دریافت نشده است.