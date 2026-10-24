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مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: تشدید ناپایداریهای جوی، رگبار شدید، تگرگ، گرد و خاک و مواج شدن موقتی تنگه هرمز از ظهر امروز تا اواخر وقت فردا یکشنبه سهآبان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مهرداد حسن زاده با اشاره به صدور هشدار نارنجی شماره ۱۵ و هشدار سطح زرد دریایی شماره ۴۴ هواشناسی افزود: در ساعات بعدازظهر امشب و فردا شاهد تشدید ناپایداریهای جوی به صورت رگبار پراکنده و نقطهای نسبتاً شدید باران و رعدوبرق همراه با توفان تندری، تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید خواهیم بود که باعث خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوادر پارهای نقاط میشود.
وی گفت: منطقه اثر این مخاطره شهرستانهای حاجیآباد، بشاگرد، بستک، بندرعباس، رودان، میناب، خمیر، بندرلنگه، قشم و سواحل شمالی تنگه هرمز است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: آبگرفتگی معابر و جاری شدن روانآب، طغیان رودخانههای فصلی، توفان تندری و صاعقه، کاهش موقت دید افقی، خسارت به سازههای سبک و محصولات کشاورزی از اثرات این سامانه است.
حسنزاده توصیه کرد شهروندان از توقف در حاشیه و بستر رودخانهها خودداری کنند، از فعالیتهای کوهنوردی و چرای دام در مناطق مرتفع پرهیز کنند، دهانه پلها پاکسازی و کانالها لایروبی شوند و از توقف در اطراف درختان فرسوده خودداری شود.
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در خصوص هشدار دریایی زرد شماره ۴۴ نیز گفت: از بعدازظهر شنبه تا اواخر وقت یکشنبه احتمال تندباد لحظهای و گرد و خاک و مواج شدن موقتی دریا در ساعات بعدازظهر و شب وجود دارد.
حسن زاده افزود: شاهد گسترش ابرهای همرفتی و افزایش ارتفاع موج تا نزدیک ۱۵۰ سانتیمتر در سواحل شمالی تنگه هرمز از جمله بندرعباس، قشم، هرمز، هنگام، لارک، خمیر، بندرلنگه و سیریک خواهیم بود.
وی گفت: اختلال در رفت وآمد و فعالیتهای دریایی، احتمال آسیب به شناورها بهخصوص شناورهای سبک، پاره شدن تورهای صیادی، آسیب به قفسهای پرورش ماهی و اختلال در تردد شناورهای مسافربری و کشتیهای تجاری از اثرات این مخاطره است.
حسنزاده توصیه کردفعالان دریایی از رفت وآمد شناورهای سبک و صیادی و انجام فعالیتهای تفریحی و شنا در تنگه هرمز خودداری کنند، از خروج شناورها از مبادی غیرمجاز جلوگیری و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناورها فراهم شود.