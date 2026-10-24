به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مهرداد حسن زاده با اشاره به صدور هشدار نارنجی شماره ۱۵ و هشدار سطح زرد دریایی شماره ۴۴ هواشناسی افزود: در ساعات بعدازظهر امشب و فردا شاهد تشدید ناپایداری‌های جوی به صورت رگبار پراکنده و نقطه‌ای نسبتاً شدید باران و رعدوبرق همراه با توفان تندری، تگرگ و وزش باد نسبتاً شدید خواهیم بود که باعث خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوادر پاره‌ای نقاط می‌شود.

وی گفت: منطقه اثر این مخاطره شهرستان‌های حاجی‌آباد، بشاگرد، بستک، بندرعباس، رودان، میناب، خمیر، بندرلنگه، قشم و سواحل شمالی تنگه هرمز است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: آبگرفتگی معابر و جاری شدن روان‌آب، طغیان رودخانه‌های فصلی، توفان تندری و صاعقه، کاهش موقت دید افقی، خسارت به سازه‌های سبک و محصولات کشاورزی از اثرات این سامانه است.

حسن‌زاده توصیه کرد شهروندان از توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها خودداری کنند، از فعالیت‌های کوهنوردی و چرای دام در مناطق مرتفع پرهیز کنند، دهانه پل‌ها پاک‌سازی و کانال‌ها لایروبی شوند و از توقف در اطراف درختان فرسوده خودداری شود.

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مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در خصوص هشدار دریایی زرد شماره ۴۴ نیز گفت: از بعدازظهر شنبه تا اواخر وقت یکشنبه احتمال تندباد لحظه‌ای و گرد و خاک و مواج شدن موقتی دریا در ساعات بعدازظهر و شب وجود دارد.

حسن زاده افزود: شاهد گسترش ابر‌های همرفتی و افزایش ارتفاع موج تا نزدیک ۱۵۰ سانتی‌متر در سواحل شمالی تنگه هرمز از جمله بندرعباس، قشم، هرمز، هنگام، لارک، خمیر، بندرلنگه و سیریک خواهیم بود.

وی گفت: اختلال در رفت وآمد و فعالیت‌های دریایی، احتمال آسیب به شناور‌ها به‌خصوص شناور‌های سبک، پاره شدن تور‌های صیادی، آسیب به قفس‌های پرورش ماهی و اختلال در تردد شناور‌های مسافربری و کشتی‌های تجاری از اثرات این مخاطره است.

حسن‌زاده توصیه کردفعالان دریایی از رفت وآمد شناور‌های سبک و صیادی و انجام فعالیت‌های تفریحی و شنا در تنگه هرمز خودداری کنند، از خروج شناور‌ها از مبادی غیرمجاز جلوگیری و تمهیدات لازم برای تردد ایمن سایر شناور‌ها فراهم شود.