عربستان به سه منطقه در یمن حمله کرد
شبکه المسیره از حملات هوایی عربستان به شهرهای المخا و صنعا و حمله موشکی به شهرستان مران در استان صعده خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ شبکه المسیره گزارش داد که جنگندههای عربستان بار دیگر مناطقی از شهر ساحلی المخا را بمباران کردهاند و پرواز هواپیماها بر فراز این شهر همچنان ادامه دارد.
بر اساس گزارش خبرنگار این شبکه در صعده، شهرستان مران نیز هدف حملات موشکی عربستان قرار گرفته است.
المسیره همچنین از حملات هوایی عربستان به صنعا خبر داد و اعلام کرد که از صبح امروز حدود ۲۰ حمله هوایی علیه شهر المخا انجام شده است.
طبق این گزارش، حمله به صنعا چند شهید و زخمی برجای گذاشته است.
این حملات در حالی انجام شده است که در روزهای گذشته حملات متقابل میان عربستان سعودی و نیروهای مسلح یمن تشدید شده است.
همزمان درگیریها میان نیروهای مسلح یمن و نیروهای وابسته به عربستان در خاک یمن نیز در چند محور بهویژه در محور تعز ادامه دارد.