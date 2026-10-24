چهارمین همایش سراسری نماز سپاه استان تهران با شعار «نماز، منشأ تحول و نماد انسجام» و با حضور فعالان فرهنگی و برگزیدگان ترویج نماز در سالن شیخ صدوق حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این همایش نماینده ولی‌فقیه در سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران، با اشاره به نقش نماز در زندگی فردی و اجتماعی گفت : اقامه نماز علاوه بر آثار معنوی، درتقویت روحیه مقاومت، پایداری و تاب‌آوری جامعه نقش دارد و توجه به فلسفه و آثار این فریضه باید در برنامه‌های فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام علی معبودی افزود: در شهرستان‌های استان تهران برنامه‌هایی با محوریت نماز برگزار و آثار شرکت‌کنندگان در رشته‌های مختلف جمع‌آوری و داوری شده است و شرکت‌کنندگان آثار خود را در قالب مقاله، فیلم، انیمیشن، عکاسی و دیگر تولیدات فرهنگی ارائه کردند که پس از ارزیابی هیئت داوران، آثار برتر برای تجلیل در همایش انتخاب شدند.