رئیس سازمان صداوسیما، با تجلیل از جایگاه گوهرپرور استان مرکزی و نقش‌آفرینی ملت مبعوث در عرصه‌های مقاومت، بر ایستادگی مستضعفان تا محو رژیم صهیونیستی و تحقق خونخواهی امام شهیدان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پیمان جبلی با حضور در اجتماع پرشور و انقلابی مردم ولایتمدار اراک در میدان شهدای این شهر، با اشاره به تقارن این ایام با حماسه‌آفرینی‌های امت اسلامی گفت: چله‌نشینی ششم را به پایان می‌رسانید؛ چله‌نشینی مردم مبعوث‌شده‌ای که به تعبیر رهبر عظیم‌الشأن انقلاب، در غیاب رهبر شهید، کشور را رهبری کردید. اهل دل و نفس می‌گویند اگر هفت چله بگذرد، اتفاق بزرگی رخ خواهد داد؛ ان‌شاءالله آن اتفاق بزرگ، نابودی رژیم صهیونیستی و خونخواهی امام شهیدمان خواهد بود.

وی با تأکید بر عزم راسخ رسانه ملی در کنار ملت قهرمان ایران تصریح کرد: ما در کنار شما و رسانه ملی در کنار امت مبعوث، تا زمانی که خونخواهی امام شهید محقق نشود، از میدان خارج نخواهیم شد.

رئیس رسانه ملی با یادآوری نام و خاطره شهدای گرانقدر، به ویژه شهدای جنگ رمضان و شهدای حوزه اقتدار موشکی و هوافضا اظهار کرد: روحیه مقاومت و ایستادگی، دشمن را ذلیل و حقیر می‌کند؛ همانند رفتار قهرمانانه خانم امامی در هنگام بمباران ساختمان شیشه‌ای رسانه ملی دشمن را خوار و ذلیل کرد.

جبلی با اشاره به فرزندان این ملت در سنگر رسانه ملی افزود: از شهید سرافراز هوافضا که پای لانچر در محل خدمت به شهادت می‌رسد تا فرزندانتان در رسانه ملی، با افتخار در کنار شما امت مبعوث تا پای جان، خواهیم ایستاد.

در مسیر رسیدن به قله هستیم

وی با رد هراس‌افکنی‌های دشمنان و جریان‌های واداده داخلی تأکید کرد: ما در اوج اقتداریم؛ برخلاف کسانی که می‌خواهند ما را از جنگ بترسانند، برخلاف کسانی که فکر می‌کنند امروز باید همه‌چیز را تسلیم کرد تا دشمن جنگ نکند. دشمن امروز ذلیل و حقیر است و ما در بالاترین نقطه قدرت و اقتدار قرار داریم.

رئیس سازمان صداوسیما تصریح کرد: نه دشمن و نه عوامل داخلی و روباه‌های ترسویش جرئت ندارند پایشان را کج بگذارند. این اقتدار ملت مبعوث و این ذلت و حقارت دشمن را باید قدر دانست. ما ان‌شاءالله در مسیر رسیدن به قله هستیم و خداوند وعده فتح و ظفر خود را محقق خواهد کرد. امت مبعوث در کنار رهبر عظیم‌الشأن خود ایستاده و او را تنها نخواهند گذاشت.

جبلی سخنان خود را با تمجید از ویژگی‌های درخشان استان مرکزی به پایان رساند و گفت: این ملت مبعوث هرگز اجازه نخواهد داد میدان خالی شود. از شما مردم عزیز، شهیدپرور، فرهیخته‌پرور و عالم‌پرور استان مرکزی صمیمانه تشکر می‌کنم؛ شما به حق مرکز علم، تمدن، تاریخ و افتخارات هستید. شما مردمی هستید که بزرگ‌ترین هدیه تاریخ شیعه و امت اسلامی، یعنی امام راحل عظیم‌الشأن (ره) را به ایران هدیه دادید. شهدای بزرگی همچون سپهبد شهید پاکپور، علما، دانشمندان، فرهیختگان و شهدای سرافراز این جنگ‌های اخیر از این خطه برخاسته‌اند. خوش به سعادت شما مردم که گوهرپرور و زرشناس هستید.