۱۰ کیلومتر ازکانال های زهکش و مسیر‌های هدایت آب‌های سطحی در جویبار، با هدف پیشگیری از آب‌گرفتگی مزارع و کاهش خسارت‌های ناشی از بارندگی، لایروبی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ۱۰ کیلومتر ازکانال زهکشی و مسیر‌های هدایت آب‌های سطحی در بخش مرکزی شهرستان جویبار، با هدف پیشگیری از آب‌گرفتگی مزارع و کاهش خسارت‌های ناشی از بارندگی، لایروبی شد.

بخشدار مرکزی جویبار، گفت: این طرح با هدف بازگشاییکانال های زهکشی و رودخانه‌های مسدودشده در روستا‌های مختلف بخش مرکزی و در مسیر آبراهه‌ها و رودخانه سیاهرود آغاز شده است.

حجت احسانی، افزود: با بازگشایی مسیر‌های انتقال آب، روان‌آب‌های ناشی از بارندگی به سمت آب‌بندان‌ها و رودخانه سیاهرود هدایت می‌شوند که این اقدام نقش مؤثری در کاهش آب‌گرفتگی و خسارت به مزارع کشاورزی دارد.

بخشدار مرکزی با اشاره به قرار گرفتن شهرستان جویبار در مسیر هدایت آب‌های سطحی از مناطق بالادست، به‌ویژه شهرستان قائم‌شهر، تأکید کرد: لایروبی و بازگشایی به‌موقع کانال های زهکشی برای جلوگیری از انباشت آب و وارد آمدن خسارت به زمین‌های کشاورزی این منطقه ضروری است.

احسانی در ادامه با اشاره به کشت محصولات پاییزه در بخش مرکزی جویبار گفت: بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی این منطقه در فصل پاییز و زمستان به کشت گندم، کلزا و جو اختصاص دارد و باغ‌ها نیز از جمله ظرفیت‌های کشاورزی منطقه هستند.

وی افزود: طرح لایروبی کانال همه‌ساله با هدف بهبود هدایت آب‌های سطحی، پیشگیری از آب‌گرفتگی و به حداقل رساندن خسارت‌های احتمالی به اراضی کشاورزی اجرا می‌شود.