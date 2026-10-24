به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این دوره مسابقات بر خلاف دوره قبل، مسابقات تیمی و انفرادی در یک دوره برگزار می‌شود. نتایج مسابقات مسابقات به این شرح است:

مردان:

انفرادی:

دور دوم:

نوشاد عالمیان ۲ - ۳ کو گوآن هونگ از تایوان

نوشاد عالمیان پیش از این ۳ - ۰ علیشیر یاکوب بائف از قرقیزستان را شکست داده بود.

بنیامین فرجی ۳ - ۱ هیروتو شینوزوکا از ژاپن

فرجی پیش از این ۳ - ۰ مشعل الکندری از کویت را شکست داده بود. فرجی در دور یک هشتم نهایی با پارک کانگ هیون از کره جنوبی رو‌به‌رو می‌شود.

پیش از این نیما عالمیان در دور اول با شکست ۰ - ۳ از یو کووان تو از هنگ کنگ، آرین غفاری در دور اول با شکست ۱ - ۳ از وونگ کی شن از مالزی حذف شدند. محمد حبیبی نیز در دور نخست ۰ - ۳ مغلوب هوانگ یو زنگ از چین شد.

زنان:

انفرادی:

دور دوم:

مهشید اشتری ۰ - ۳ وانگ ییدی از چین

اشتری پیش از این در دور اول با انصراف نهال القحطانی از عربستان برنده شد و در دور دوم ۳ - ۰ لی هوی مان از هنگ کنگ را مغلوب کرد.

پیش از این الینا رحیمی در دور نخست با شکست ۱ - ۳ از کولاپاسر از تایلند حذف شد. ندا شهسواری با پیروزی ۳ - ۰ بر هوی لی سیاک از ماکائو و شکست ۱ - ۳ از کارن لین از مالزی در دور دوم، فاطمه یاری در دور اول ۳ - ۰ آنخما سر اود از مغولستان را مغلوب کرد و در دور دوم ۲ - ۳ از سیندرلا داس از هند شکست خورد و ستایش ایلوخانی در دور اول ۳ - ۰ میشکا ابراهیم از مالدیو را برد و در دور دوم با شکست ۱ - ۳ چن یی از چین حذف شدند.

دوبل:

مردان:

دور یک هشتم نهایی:

نوشاد و نیما عالمیان ۲ - ۳ سنگاپور

تیم نوشاد و نیما عالمیان در دور اول ۳ - ۰ عربستان را برد و در دور دوم با همین نتیجه ازبکستان را شکست داد.

بنیامین فرجی و آرین غفاری ۰ - ۳ فیلیپین

تیم بنیامین فرجی و آرین غفاری در دور اول تیم تاجیکستان را برد و در دور دوم با انصراف تیم ژاپن برنده معرفی شد.

زنان:

تیم ندا شهسواری و فاطمه یاری در دور اول ۳ - ۲ تیم ماکائو را برد و در دور دوم ۰ - ۳ از تیم ژاپن شکست خورد و حذف شد. تیم ستایش ایلوخانی و مهشید اشتری در دور اول ۳ - ۰ تاجیکستان را مغلوب کرد و در دور دوم ۰ - ۳ از تیم دوم ژاپن شکست خورد و حذف شد.

دوبل مختلط:

۱- ژاپن ۲- چین ۳- کره جنوبی و هند

تیم ستایش ایلوخانی و بنیامین فرجی در دور اول ۳ - ۱ تیم سریلانکا را شکست داد و در دور دوم ۰ - ۳ مغلوب تیم هنگ کنگ شد و حذف شد. تیم آرین غفاری و مهشید اشتری نیز در دور اول با شکست ۰ - ۳ از قرقیزستان حذف شد.

در بخش تیمی مردان تیم ایران در دور گروهی ۳ - ۱ عراق و ۳ - ۰ بنگلادش را برد و با ۴ امتیاز به عنوان تیم اول صعود کرد. تیم ایران سپس در جدول حذفی ۳ - ۰ از سد ماکائو گذشت و در دور دوم ۳ - ۱ عربستان را مغلوب کرد و در دور سوم ۳ - ۰ سنگاپور را شکست داد و در دور یک چهارم نهایی ۰ - ۳ از چین شکست خورد، اما در دیدار برای رده‌های ۵ و ۶ با نتیجه ۳ - ۰ تیم هنگ کنگ را مغلوب کرد و پنجم شد. در بخش تیمی زنان تیم بانوان ایران در دور گروهی و در گروه ۳ با نتیجه ۳ - ۲ قزاقستان و ۳ - ۰ مالدیو را برد و به عنوان تیم اول صعود کرد. تیم ایران در جدول حذفی در دور اول استراحت کرد و در دور دوم ۳ - ۰ اندونزی را برد و در دور سوم ۱ - ۳ مغلوب تایوان شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

* رده بندی مدالی:

۱- ژاپن ۲ طلا - نقره ۱ برنز

۲- چین ۱، ۲ -

۳- کره جنوبی - ۱، ۲،

۴- تایوان - - ۲،

۵- هند - - ۱

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- در دور قبل در سال ۲۰۲۵ در تیمی مردان تیم چین با شکست هنگ کنگ قهرمان شد و تیم‌های ژاپن و تایوان سوم مشترک شدند. در بخش زنان چین با شکست ژاپن قهرمان شد و تیم‌های کره جنوبی و سنگاپور سوم مشترک شدند.

- در تاریخ پینگ پنگ قهرمانی آسیا که از سال ۱۹۵۲ آغاز و از سال ۱۹۶۸ هر دو سال یک بار برگزار می‌شود، چین با ۱۳۵ طلا، ۸۴ نقره و ۱۰۸.۵ برنز رکورد دار است. ژاپن با ۱۸.۵ طلا ۲۴ نقره و ۷۱ برنز دوم و کره جنوبی با ۱۴ طلا، ۲۸ نقره و ۵۳ برنز سوم هستند. ایران تا کنون در هیچ بخشی در رقابت‌های قهرمانی آسیا مدال کسب نکرده است.