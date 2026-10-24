جمعی از مسئولان کشوری و استانی با حضور در زادگاه پدری شهید چمران در ساوه، ضمن بررسی مسائل منطقه، بر ضرورت رونق اقتصادی روستا‌ها تأکید کردند و از تصمیم‌گیری برای حل مشکل آب شرب و ایجاد یادمان این شهید والامقام خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در بازدید و نشست مشترک با مسئولان استانی و ملی در زادگاه پدری شهید چمران اظهار داشت: ایجاد زیرساخت‌های لازم در روستا‌ها مانع مهاجرت به شهر‌ها خواهد شد.

وی افزود: رونق اقتصادی در روستا‌ها باید به یک هدف اصلی تبدیل شود که با تسهیل خدمات مورد نیاز می‌توان شاهد آبادی و عمران این نقاط از کشور باشیم.

در این نشست همچنین سید مهدی حسینی، فرماندار ساوه با اشاره به مطالبات اهالی منطقه گفت: روستای چمران دارای مشکلاتی در حوزه تأمین آب شرب است که با حضور مسئولان و برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، مقرر شد ظرف چند ماه آینده این معضل برطرف شود.

ایجاد موزه و یادمان شهید چمران در منزل پدری این فرمانده شجاع دوران دفاع مقدس نیز از دیگر موضوعات مهمی بود که در این بازدید و نشست مشترک مطرح شد و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.