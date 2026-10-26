کلنگزنی مرکز جامع سلامت قیام؛ گامی برای پایان رنج سفر درمانی روستاییان لنده
آئین کلنگ زنی مرکز جامع سلامت روستایی در قیام از جمله روستاهای بخش مرکزی شهرستان لنده با اعتبار ۲۰۰ میلیاردریال برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهکیلویه و بویراحمد، فرماندار شهرستان لنده، در حاشیه برگزاری کلنگ زنی مرکز جامع سلامت روستایی قیام گفت: در حوزه دهستان آل طیب بیش از ۵۳ روستا وجود دارد و از روستای قیام تا اولین مرکز بهداشتی درمانی در شهرستان بهمئی بیش از یک ساعت زمان لازم است تا مردم این حوزه و شهرستان بهمئی بتوانند از خدمات بهداشتی و درمانی بهرهمند شوند.
سید محمد تقوی افزود: باتوجهبه بعد مسافت تا لنده و طی مسیر ۴۰ کیلومتری و فاصله یکساعتی تا شهرستان بهمئی، این نیاز احساس شد تا بتوانیم در حوزه مسائل بهداشتی و درمانی یک مرکز بستری درمانی روستایی راهاندازی کنیم تا علاوه بر خدماترسانی به ۵۳ روستا در این حوزه، به روستاهای شهرستان بهمئی نیز خدمات لازم ارائه شود.
وی ادامه داد: از این خدمت ارزشمند دانشگاه علوم پزشکی استان در این منطقه محروم قدردانی میکنم و امروز شاهد طرحی هستیم که با ۴۰۰ متر زیربنا و ۸۰۰ متر زمین و با اعتباری افزون بر ۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی، میتواند راهگشای مشکلات حوزه سلامت و بهداشت مردم این خطه محروم باشد.
در ادامه مراسم کلنگزنی مرکز خدمات جامع سلامت روستای قیام در بخش مرکزی شهرستان لنده، رقیه پناهی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به اهمیت توسعه سلامت جامعه گفت: امروز این توفیق نصیب شد تا شاهد کلنگزنی مرکز جامع سلامت روستایی در قیام از توابع بخش مرکزی شهرستان لنده باشیم.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد افزود: این طرح با زیربنای ۴۰۰ مترمربع و با اعتباری افزون بر ۲۰۰ میلیارد ریال تعریف شده است و امیدواریم به همت پیمانکار در کمترین زمان ممکن به بهرهبرداری برسد.
پناهی تأکید کرد: این طرح نقش مهمی در سلامت مردم حوزه روستاهای بخش مرکزی شهرستان لنده دارد.