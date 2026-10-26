به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهکیلویه و بویراحمد ، فرماندار شهرستان لنده، در حاشیه برگزاری کلنگ زنی مرکز جامع سلامت روستایی قیام گفت: در حوزه دهستان آل طیب بیش از ۵۳ روستا وجود دارد و از روستای قیام تا اولین مرکز بهداشتی درمانی در شهرستان بهمئی بیش از یک ساعت زمان لازم است تا مردم این حوزه و شهرستان بهمئی بتوانند از خدمات بهداشتی و درمانی بهره‌مند شوند.

سید محمد تقوی افزود : باتوجه‌به بعد مسافت تا لنده و طی مسیر ۴۰ کیلومتری و فاصله یک‌ساعتی تا شهرستان بهمئی، این نیاز احساس شد تا بتوانیم در حوزه مسائل بهداشتی و درمانی یک مرکز بستری درمانی روستایی راه‌اندازی کنیم تا علاوه بر خدمات‌رسانی به ۵۳ روستا در این حوزه، به روستا‌های شهرستان بهمئی نیز خدمات لازم ارائه شود.

وی ادامه داد: از این خدمت ارزشمند دانشگاه علوم پزشکی استان در این منطقه محروم قدردانی می‌کنم و امروز شاهد طرحی هستیم که با ۴۰۰ متر زیربنا و ۸۰۰ متر زمین و با اعتباری افزون بر ۲۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی، می‌تواند راهگشای مشکلات حوزه سلامت و بهداشت مردم این خطه محروم باشد.

در ادامه مراسم کلنگ‌زنی مرکز خدمات جامع سلامت روستای قیام در بخش مرکزی شهرستان لنده، رقیه پناهی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به اهمیت توسعه سلامت جامعه گفت: امروز این توفیق نصیب شد تا شاهد کلنگ‌زنی مرکز جامع سلامت روستایی در قیام از توابع بخش مرکزی شهرستان لنده باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد افزود: این طرح با زیربنای ۴۰۰ مترمربع و با اعتباری افزون بر ۲۰۰ میلیارد ریال تعریف شده است و امیدواریم به همت پیمانکار در کمترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.