استاندار همدان به مناسبت هفته تربیت بدنی از افتخارآفرینان مسابقات منطقه‌ای و بین‌المللی استان قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوری شمسی در بازدید از اداره‌کل ورزش و جوانان استان، ورزش را عامل مهم سلامت جسم و روح و نشاط اجتماعی دانست و بر برنامه‌ریزی برای توسعه ورزش در همه نقاط استان و حضور همه گروه‌های سنی و جنسی تأکید کرد.

او از افزایش سرانه ورزشی استان از ۷۲ به ۹۴ سانتی‌متر در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: پنج استخر در مراحل پایانی و آماده تحویل است.

استاندار همدان افتتاح استخر دانش‌آموزی اسدآباد پس از ۱۵ سال و بهره‌برداری از پیست دومیدانی دانش‌آموزی را از اقدامات مهم خواند و از پیشرفت طرح‌های چمن، سالن‌های ورزشی و زورخانه‌ها خبر داد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان نیز با اشاره به عملکرد ورزش قهرمانی استان در رقابت‌های آسیایی و پاراآسیایی تاکید کرد: با برنامه‌ریزی انجام‌شده برای شناسایی و پرورش استعداد‌های ورزشی، تعداد نمایندگان استان در برخی رقابت‌ها افزایش یافته است. کسب مدال طلای کیمیا زارعی از جمله دستاورد‌های ورزشکاران همدانی در این دوره از مسابقات بود.

علی حقیقی همچنین از حضور چهار ورزشکار و سه مربی استان همدان در رقابت‌های پاراآسیایی خبر داد و افزود: ورزشکاران و مربیان استان با کسب نتایج مطلوب، افتخارات بیشتری برای کشور و همدان به ارمغان می‌آورند.